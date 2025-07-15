https://crimea.ria.ru/20250715/khaypomaniya-ekspert-o-zayavleniyakh-trampa-po-rossii-i-ukraine-1147960854.html

Хайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине

Хайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Хайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине

Угрозы президента США Дональда Трампа России и ее торговым партнерам, как и озвученные им сроки для завершения конфликта на Украине, не что иное как элемент... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T13:57

2025-07-15T13:57

2025-07-15T16:18

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

дональд трамп

россия

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Угрозы президента США Дональда Трампа России и ее торговым партнерам, как и озвученные им сроки для завершения конфликта на Украине, не что иное как элемент "хайпомании", присущей американскому лидеру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Ничего не свершилось"Качели Трамп раскачивает так, как он обычно это делает. И куда он сейчас качнулся –вперед или назад – абсолютно неважно", – прокомментировал произошедшее Горбачев.По его словам, если проанализировать все, что проговорил Трамп за полгода, при этом не брать в расчет тональность, тембр голоса и жестикуляцию с "пританцовыванием", то можно сказать однозначно: все это могли говорить совершенно разные люди, добавил Горбачев.Он подчеркивает, что военные грузы из стран НАТО продолжают идти на Украину через порты Румынии, в том числе через перешедший в собственность Бухареста порт Джурджулесты на территории Молдавии, подчеркнул эксперт."А эти "Пэтриоты" (комплексы Patriot – ред.) – нам неизвестно, сколько их находится на территории Украины. А они там однозначно есть и применяются. Будет ли их больше? Вполне возможно. Тем более, что в последнее время втихаря тот же Израиль, несмотря на активные боевые действия с Ираном, отправил украинцам эти комплексы. И немцы сказали, что 400 зенитных ракет Украине отдается как раз для подобного рода ЗРК", – сказал Горбачев.И это без учета заявления Германии о том, что ракеты Taurus они давать Киеву не будут, поскольку на Украине уже налажено производство дальнобойных ракет, цель которых – глубина России.Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus УкраинеВ этой связи слова американского лидера о новых поставках оружия на Украину ничего не изменят ни в зоне СВО, ни в действиях России во внешнеполитическом поле, уверен эксперт.Элемент хайпомании ТрампаЧто же касается обозначенного Трампом срока в 50 дней для разрешения конфликта и угроз введения пошлин, то, по мнению Горбачева, это пустые слова.Горбачев акцентировал внимание на том, что в указанный промежуток времени попадает время визита президента России Владимира Путина в Китай."Как раз подпадает официальный визит нашего национального лидера на мероприятия, связанные с окончанием Второй мировой войны. А там много юбилейных дат, которые реперными точками являются и однозначно станут поводом для дискуссий, всякого рода дипломатических и внешнеполитических пассажей", – сказал эксперт.Горбачев также не верит в то, что Трамп способен пойти на безрассудные действия в отношении России, Китая и Индии в торговой сфере по истечении озвученного им срока.Ранее Алексей Анпилогов высказал мнение о том, что будут представлять собой дальнобойные ракетные комплексы, которые, по словам министра обороны Германии якобы будут собирать на территории Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампЛавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, дональд трамп, россия, сша, украина