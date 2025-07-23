Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России
Неровная риторика Трампа в отношении РФ объясняется давлением на него внутри США – эксперт
11:31 23.07.2025 (обновлено: 11:32 23.07.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Постоянные противоречивые заявления президента США Дональда Трампа в адрес России в контексте украинского конфликта объясняются давлением, которое на главу Белого дома оказывают его противники внутри страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
"Внутри США есть такие силы, которые могут надавить на Трампа, этим объясняется его неровная риторика от полного одобрения до полного неприятия России. Эти "ястребы" есть в Конгрессе, Госдепе, Пентагоне, разведках. Там довольно сильное милитаристское лобби, и оно периодически давит на Трампа, который должен принимать решения, явно противоречащие его личному настрою", - сказал эксперт.
По мнению Шипилина, Трамп в целом настроен на завершение боевых действий с учетом обеспечения интересов России в области безопасности. Однако пока он не может преодолеть сопротивление внутриполитического "ястребиного" крыла. Именно давлением антитрампистов и обусловлено недавнее заявление американского лидера о "50 днях на украинское урегулирование".
"Такое ощущение, что за это время Трамп надеется, что будет найдено некое решение", - добавил политолог.
Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
Сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Политик считает, что украинский конфликт рискует стать для нынешнего президента США "новым Вьетнамом и Афганистаном".
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