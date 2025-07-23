https://crimea.ria.ru/20250723/ekspert-nazval-prichinu-nerovnoy-ritoriki-trampa-v-otnoshenii-rossii-1148153700.html

Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России

Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России

Постоянные противоречивые заявления президента США Дональда Трампа в адрес России в контексте украинского конфликта объясняются давлением, которое на главу... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T11:31

2025-07-23T11:31

2025-07-23T11:32

радио "спутник в крыму"

сша

дональд трамп

украина

мнения

павел шипилин

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Постоянные противоречивые заявления президента США Дональда Трампа в адрес России в контексте украинского конфликта объясняются давлением, которое на главу Белого дома оказывают его противники внутри страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, Трамп в целом настроен на завершение боевых действий с учетом обеспечения интересов России в области безопасности. Однако пока он не может преодолеть сопротивление внутриполитического "ястребиного" крыла. Именно давлением антитрампистов и обусловлено недавнее заявление американского лидера о "50 днях на украинское урегулирование"."Такое ощущение, что за это время Трамп надеется, что будет найдено некое решение", - добавил политолог.Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Политик считает, что украинский конфликт рискует стать для нынешнего президента США "новым Вьетнамом и Афганистаном".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, украина, мнения, павел шипилин, политика, внешняя политика