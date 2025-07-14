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Как в России оценили заявление Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Как в России оценили заявление Трампа
Как в России оценили заявление Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Как в России оценили заявление Трампа
Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T19:22
2025-07-14T19:29
константин косачев
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.Комментируя заявление американского лидера, Косачев отметил, что "пока пар ушел в свисток". В частности, законопроект Сената США о введении пошлин в 500% против России Трамп признал не имеющим смысла. При этом европейцам предстоит раскошеливаться в интересах только одного выгодоприобретателя – американского военно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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константин косачев, дональд трамп, сша, политика, новости, мнения
Как в России оценили заявление Трампа

Заявление Трампа никак не повлияет на настроение России – сенатор Косачев

19:22 14.07.2025 (обновлено: 19:29 14.07.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.
Комментируя заявление американского лидера, Косачев отметил, что "пока пар ушел в свисток". В частности, законопроект Сената США о введении пошлин в 500% против России Трамп признал не имеющим смысла. При этом европейцам предстоит раскошеливаться в интересах только одного выгодоприобретателя – американского военно-промышленного комплекса.
"Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь. А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем", - написал Косаче в своем Telegram-канале.
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Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
18:20
Заявления Трампа по России: что планирует президент США
 
Константин КосачевДональд ТрампСШАПолитикаНовостиМнения
 
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