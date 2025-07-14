https://crimea.ria.ru/20250714/kak-v-rossii-otsenili-zayavlenie-trampa-1147946267.html

Как в России оценили заявление Трампа

Как в России оценили заявление Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Как в России оценили заявление Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T19:22

2025-07-14T19:22

2025-07-14T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.Комментируя заявление американского лидера, Косачев отметил, что "пока пар ушел в свисток". В частности, законопроект Сената США о введении пошлин в 500% против России Трамп признал не имеющим смысла. При этом европейцам предстоит раскошеливаться в интересах только одного выгодоприобретателя – американского военно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250714/zayavleniya-trampa-po-rossii-chto-planiruet-prezident-ssha-1147944791.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, дональд трамп, сша, политика, новости, мнения