Как в России оценили заявление Трампа
Заявление Трампа никак не повлияет на настроение России – сенатор Косачев
19:22 14.07.2025 (обновлено: 19:29 14.07.2025)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.
Комментируя заявление американского лидера, Косачев отметил, что "пока пар ушел в свисток". В частности, законопроект Сената США о введении пошлин в 500% против России Трамп признал не имеющим смысла. При этом европейцам предстоит раскошеливаться в интересах только одного выгодоприобретателя – американского военно-промышленного комплекса.
"Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь. А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем", - написал Косаче в своем Telegram-канале.
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