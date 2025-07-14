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Заявления Трампа по России: что планирует президент США

Заявления Трампа по России: что планирует президент США - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Заявления Трампа по России: что планирует президент США

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100%... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T18:20

2025-07-14T18:20

2025-07-14T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.Трамп, в частности, в очередной раз заявил, что "очень недоволен" Россией. Он также выразил надежду на то, что Штатам "не придется этого делать". Трамп также заверил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Украине будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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