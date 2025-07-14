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Заявления Трампа по России: что планирует президент США
Заявления Трампа по России: что планирует президент США - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Заявления Трампа по России: что планирует президент США
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100%... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T18:20
2025-07-14T18:20
2025-07-14T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.Трамп, в частности, в очередной раз заявил, что "очень недоволен" Россией. Он также выразил надежду на то, что Штатам "не придется этого делать". Трамп также заверил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Украине будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, политика, новости, россия, санкции, санкции против россии, в мире, марк рютте, нато
Заявления Трампа по России: что планирует президент США
США и ЕС договорились о поставках оружия Украине – Трамп
18:20 14.07.2025 (обновлено: 18:42 14.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.
Трамп, в частности, в очередной раз заявил, что "очень недоволен" Россией.
"Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине – ред.). Это тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал президент США.
Он также выразил надежду на то, что Штатам "не придется этого делать".
Трамп также заверил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.
Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Украине будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.
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