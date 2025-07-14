Рейтинг@Mail.ru
Заявления Трампа по России: что планирует президент США - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250714/zayavleniya-trampa-po-rossii-chto-planiruet-prezident-ssha-1147944791.html
Заявления Трампа по России: что планирует президент США
Заявления Трампа по России: что планирует президент США - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Заявления Трампа по России: что планирует президент США
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100%... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T18:20
2025-07-14T18:42
дональд трамп
сша
политика
новости
россия
санкции
санкции против россии
в мире
марк рютте
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810269_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_ea6ffded9ae38564f7b0743430868834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.Трамп, в частности, в очередной раз заявил, что "очень недоволен" Россией. Он также выразил надежду на то, что Штатам "не придется этого делать". Трамп также заверил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Украине будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250714/peredacha-kievu-raket-jassm-dlya-f-16--kak-eto-mozhet-povliyat-na-khod-svo-1139881561.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810269_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_2cf574eeacfba5a2a7961217beab6212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, политика, новости, россия, санкции, санкции против россии, в мире, марк рютте, нато
Заявления Трампа по России: что планирует президент США

США и ЕС договорились о поставках оружия Украине – Трамп

18:20 14.07.2025 (обновлено: 18:42 14.07.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.
Трамп, в частности, в очередной раз заявил, что "очень недоволен" Россией.
"Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине – ред.). Это тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал президент США.
Он также выразил надежду на то, что Штатам "не придется этого делать".
Трамп также заверил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.
Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Украине будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Истребители F16 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
15:55
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
 
Дональд ТрампСШАПолитикаНовостиРоссияСанкцииСанкции против РоссииВ миреМарк РюттеНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
19:3345 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле
19:22Как в России оценили заявление Трампа
19:14Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом
18:48Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы
18:20Заявления Трампа по России: что планирует президент США
18:09Пожар на территории солнечной электростанции в Крыму – что известно
17:51Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
17:44Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму
17:2233 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом
17:04В Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец
16:53Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали
16:45ВТБ: ключевая ставка перестанет быть сдерживающим фактором кредитования
16:37В Евпатории тушат пожар на 500 "квадратах"
16:24Военный суд заочно приговорил Бориса Акунина* к 14 годам лишения свободы
16:15Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
15:55Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
15:32В ВТБ оценили конкуренцию традиционных банков с банками маркетплейсов
15:21Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета
15:08Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Лента новостейМолния