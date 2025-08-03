https://crimea.ria.ru/20250803/ne-stat-souchastnikom-moshenniki-pytayutsya-vzyat-karty-rossiyan-v-arendu-1147747551.html

Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"

Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду" - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"

Мошенники предлагают гражданам РФ взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T18:43

2025-08-03T18:43

2025-08-03T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Мошенники предлагают гражданам РФ взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что такая помощь является соучастием в преступлении.Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем, разъяснили в МВД.И напомнили, что подобные действия являются дропперством. Передача доступа к своим платежным реквизитам третьим лицам, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.В июне в России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. Дропперы – это подставные лица, через которых мошенники обналичивают украденные деньги.Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтамДропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяцНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, интернет, банковская карта, безопасность, деньги, кибербезопасность, киберпреступность