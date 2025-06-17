https://crimea.ria.ru/20250617/v-rossii-prinyali-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-dlya-dropperov-1147281932.html

В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов

В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов

Уголовную ответственность сроком до шести лет лишения свободы установили в России для дропперов. Госдума на пленарном заседании во втором и третьем и... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T13:47

2025-06-17T13:47

2025-06-17T13:51

закон и право

государственная дума рф

новости

общество

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Уголовную ответственность сроком до шести лет лишения свободы установили в России для дропперов. Госдума на пленарном заседании во втором и третьем и окончательном чтении приняла соответствующий закон.Дропперы – подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей), уточняет РИА Новости.Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтамДропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяцНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, государственная дума рф, новости, общество, мошенничество