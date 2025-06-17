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В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов
В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов
Уголовную ответственность сроком до шести лет лишения свободы установили в России для дропперов. Госдума на пленарном заседании во втором и третьем и... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T13:47
2025-06-17T13:51
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Уголовную ответственность сроком до шести лет лишения свободы установили в России для дропперов. Госдума на пленарном заседании во втором и третьем и окончательном чтении приняла соответствующий закон.Дропперы – подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей), уточняет РИА Новости.Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтамДропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяцНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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закон и право, государственная дума рф, новости, общество, мошенничество
В России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности сроком до 6 лет для дропперов

13:47 17.06.2025 (обновлено: 13:51 17.06.2025)
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Уголовную ответственность сроком до шести лет лишения свободы установили в России для дропперов. Госдума на пленарном заседании во втором и третьем и окончательном чтении приняла соответствующий закон.
Дропперы – подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

"К уголовной ответственности будут привлекаться те, кто сами совершают неправомерные операции с использованием электронных кошельков и пластиковых карт, а также те, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам. Им может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей", – проинформировали в Госдуме.

Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей), уточняет РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев высказал мнение, что самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы.
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Заголовок открываемого материала
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