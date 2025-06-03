Рейтинг@Mail.ru
В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250603/v-rossii-startuet-pilot-po-ogranicheniyu-dostupa-k-fishingovym-saytam-1146900988.html
В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам
В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам
В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам для защиты граждан от мошенников и усиления безопасности в интернете... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T09:38
2025-06-03T09:38
мошенничество
правительство россии
новости
михаил мишустин
интернет
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129505753_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_a27f882369133d33146c8c652e7fd53a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам для защиты граждан от мошенников и усиления безопасности в интернете. Соответствующее распоряжение ранее подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Согласно документу, проект будет действовать с 4 июня 2025 года до 1 марта 2026 года.Как разъяснили в правительстве, цель "пилота" – создать эффективный механизм, который позволит выявлять и оперативно блокировать в сети фальшивые ресурсы и приложения, "которые могут иметь очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка".Участниками проекта станут государственные структуры и ведомства: Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Кроме того, предполагается участие в проекте АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".За почти восемь месяцев действия проекта его участники должны будут отработать механизмы взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических ресурсов и подготовить предложения по нормативному закреплению таких механизмов, уточнили в правительстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго" В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129505753_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d0c3c70dbfc8a86e4e27b93442dd8c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, правительство россии, новости, михаил мишустин, интернет, кибербезопасность
В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам

В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

09:38 03.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам для защиты граждан от мошенников и усиления безопасности в интернете. Соответствующее распоряжение ранее подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Реализовать... пилотный проект по выявлению и ограничению доступа к информации, направленной на введение в заблуждение пользователей информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распространяемой под видом достоверной информации и используемой для получения неправомерного доступа к принадлежащей таким пользователям информации", – сказано в распоряжении.
Согласно документу, проект будет действовать с 4 июня 2025 года до 1 марта 2026 года.
Как разъяснили в правительстве, цель "пилота" – создать эффективный механизм, который позволит выявлять и оперативно блокировать в сети фальшивые ресурсы и приложения, "которые могут иметь очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка".
Участниками проекта станут государственные структуры и ведомства: Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Кроме того, предполагается участие в проекте АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".
За почти восемь месяцев действия проекта его участники должны будут отработать механизмы взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических ресурсов и подготовить предложения по нормативному закреплению таких механизмов, уточнили в правительстве.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство
Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
 
МошенничествоПравительство РоссииНовостиМихаил МишустинИнтернетКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных
11:03Бюджет Севастополя – сколько город заработал и потратил за год
10:55В конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантов
10:50В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке
10:45В Анталье опечатали 174 небезопасных отеля
10:38На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу
10:10Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС
10:07Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда
09:38В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам
09:22Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения
08:57Штраф за управление авто под действием лекарств – что думают крымчане
08:49Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов
08:33В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство
08:09Магнитная буря на Земле снова усилится
07:55Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова
07:44457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки
07:39"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому закону
07:24Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
06:56Землетрясение у берегов Турции - есть погибшая и раненые
06:25Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Лента новостейМолния