https://crimea.ria.ru/20250603/v-rossii-startuet-pilot-po-ogranicheniyu-dostupa-k-fishingovym-saytam-1146900988.html

В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам

В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтам

В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам для защиты граждан от мошенников и усиления безопасности в интернете... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T09:38

2025-06-03T09:38

2025-06-03T09:38

мошенничество

правительство россии

новости

михаил мишустин

интернет

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам для защиты граждан от мошенников и усиления безопасности в интернете. Соответствующее распоряжение ранее подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Согласно документу, проект будет действовать с 4 июня 2025 года до 1 марта 2026 года.Как разъяснили в правительстве, цель "пилота" – создать эффективный механизм, который позволит выявлять и оперативно блокировать в сети фальшивые ресурсы и приложения, "которые могут иметь очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка".Участниками проекта станут государственные структуры и ведомства: Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Кроме того, предполагается участие в проекте АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".За почти восемь месяцев действия проекта его участники должны будут отработать механизмы взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических ресурсов и подготовить предложения по нормативному закреплению таких механизмов, уточнили в правительстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго" В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, правительство россии, новости, михаил мишустин, интернет, кибербезопасность