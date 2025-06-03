https://crimea.ria.ru/20250603/v-gosdume-nazvali-effektivnuyu-meru-nakazaniya-podrostkov-za-dropperstvo-1146892200.html
В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство
В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство
Самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T08:33
2025-06-03T08:33
2025-06-03T08:33
радио "спутник в крыму"
константин бахарев
мошенничество
деньги
финансовая грамотность
финансы
общество
закон и право
новости
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/92/1118039224_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b78c2ece880e113c651644550aaffa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Он подчеркнул, что до сих пор в российском законодательстве не было четкого определения, кто может называться дроппером, соответственно, не предусматривалось и уголовной ответственности за эти действия, теперь все это будет.Главная проблема расследования таких дел – возмещение ущерба: вернуть удается 3-4% средств, так как более 90% похищенных денег обналичивается в первые же сутки, после чего дальнейшему движению финансов невозможно препятствовать, например арестовать, добавил он.Основным каналом вывода похищенных средств являются банковские карты и электронные кошельки дропперов, которые предоставляются мошенникам за вознаграждение из стремления к легкому заработку, сказал парламентарий.И особенно беспокоит, что более половины всех дропперов – подростки и молодые люди в возрасте до 20-25 лет, подчеркнул парламентарий.По мнению парламентария, принятый Госдумой в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для всех участников преступных схем, по которым у россиян похищают денежные средства со счетов и кошельков, является нужным и долгожданным решением.Обойтись без этого никак нельзя, уверен Бахарев, поскольку это позволит нормально работать правоохранительной системе: будут расследоваться дела и возвращаться людям их похищенные средства."Колоссальный ущерб от их (мошенников – ред.) деятельности несут граждане России, у которых с банковских счетов в прошлом году похитили рекордные 27 млрд рублей. И пока эта цифра не пойдет вниз, мы не можем говорить, что эффективно работаем. И правоохранители, которые ждут от нас эффективной законодательной базы, здесь полностью с нами солидарны", – сказал Бахарев.Он напомнил, что законопроект предусматривает внесение дополнений в статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и широкий спектр санкций за передачу электронного средства платежа из корыстных побуждений.Он подчеркнул, что в законопроекте фиксируется внимание на том, что предоставление банковских карт и счетов для перевода похищенных средств за вознаграждение является отягчающим обстоятельством.Парламентарий также подчеркнул, что очень часто взрослые узнают о том, что их ребенок дроппер, уже по факту совершенного преступления, но очень скоро они будут в полной мере понимать, что завтра их ребенок может получить обвинение по уголовному делу, а следовательно, судимость. Поможет этому еще один закон, проект которого готовится, сказал парламентарий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяцНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейВ Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/92/1118039224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca2d96d23b506570850c443b07061154.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин бахарев, мошенничество, деньги, финансовая грамотность, финансы, общество, закон и право, новости, государственная дума рф, штрафы
В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство
Эффективным наказанием подростков за дропперство станут исправительные работы – депутат ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым.
Самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Он подчеркнул, что до сих пор в российском законодательстве не было четкого определения, кто может называться дроппером, соответственно, не предусматривалось и уголовной ответственности за эти действия, теперь все это будет.
"По данным МВД России, в их базе данных фигурирует 30 тысяч человек. Это реальные люди, которые уличены. Но когда мы общаемся с экспертами, они говорят, что их в десятки раз больше, а тридцать тысяч – это то количество, которым прирастает армия дропперов каждый месяц. Это же население целого города," – сказал Бахарев.
Главная проблема расследования таких дел – возмещение ущерба: вернуть удается 3-4% средств, так как более 90% похищенных денег обналичивается в первые же сутки, после чего дальнейшему движению финансов невозможно препятствовать, например арестовать, добавил он.
Основным каналом вывода похищенных средств являются банковские карты и электронные кошельки дропперов, которые предоставляются мошенникам за вознаграждение из стремления к легкому заработку, сказал парламентарий.
И особенно беспокоит, что более половины всех дропперов – подростки и молодые люди в возрасте до 20-25 лет, подчеркнул парламентарий.
"И исправительные работы для подростков – это будет самая эффективная мера, которая еще в Советском Союзе прекрасно работала: трудом исправлять нарушения закона. А уже для матерых, для тех, кто не первый раз был уличен в этой деятельности и не желает исправляться, им придется провести некоторое время в местах не столь отдаленных", – сказал Бахарев.
По мнению парламентария, принятый Госдумой в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для всех участников преступных схем, по которым у россиян похищают денежные средства со счетов и кошельков, является нужным и долгожданным решением.
Обойтись без этого никак нельзя, уверен Бахарев, поскольку это позволит нормально работать правоохранительной системе: будут расследоваться дела и возвращаться людям их похищенные средства.
"Колоссальный ущерб от их (мошенников – ред.) деятельности несут граждане России, у которых с банковских счетов в прошлом году похитили рекордные 27 млрд рублей. И пока эта цифра не пойдет вниз, мы не можем говорить, что эффективно работаем. И правоохранители, которые ждут от нас эффективной законодательной базы, здесь полностью с нами солидарны", – сказал Бахарев.
Он напомнил, что законопроект предусматривает внесение дополнений в статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и широкий спектр санкций за передачу электронного средства платежа из корыстных побуждений.
"Штрафы до 300 тысяч рублей, исправительные работы до 2 лет или реальные сроки тюремного заключения до 2 лет – это наказание для дропперов. А есть еще организаторы преступных схем, так называемые дропповоды, в чьих руках сосредоточено управление – для них санкция намного более суровая: штраф миллион и срок заключения до 6 лет", – уточнил Бахарев.
Он подчеркнул, что в законопроекте фиксируется внимание на том, что предоставление банковских карт и счетов для перевода похищенных средств за вознаграждение является отягчающим обстоятельством.
Парламентарий также подчеркнул, что очень часто взрослые узнают о том, что их ребенок дроппер, уже по факту совершенного преступления, но очень скоро они будут в полной мере понимать, что завтра их ребенок может получить обвинение по уголовному делу, а следовательно, судимость. Поможет этому еще один закон, проект которого готовится, сказал парламентарий.
"Параллельно мы ведем работу в законодательстве дополнительную и приняли в первом чтении законопроект, который разрешает открывать банковские счета подросткам от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия родителей или законных представителей", - уточнил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: