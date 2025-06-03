https://crimea.ria.ru/20250603/v-gosdume-nazvali-effektivnuyu-meru-nakazaniya-podrostkov-za-dropperstvo-1146892200.html

В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство

В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперство

Самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T08:33

2025-06-03T08:33

2025-06-03T08:33

радио "спутник в крыму"

константин бахарев

мошенничество

деньги

финансовая грамотность

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общество

закон и право

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государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Самым эффективным наказанием для подростков за участие в преступных схемах по похищению средств у граждан посредством дропперства станут исправительные работы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Он подчеркнул, что до сих пор в российском законодательстве не было четкого определения, кто может называться дроппером, соответственно, не предусматривалось и уголовной ответственности за эти действия, теперь все это будет.Главная проблема расследования таких дел – возмещение ущерба: вернуть удается 3-4% средств, так как более 90% похищенных денег обналичивается в первые же сутки, после чего дальнейшему движению финансов невозможно препятствовать, например арестовать, добавил он.Основным каналом вывода похищенных средств являются банковские карты и электронные кошельки дропперов, которые предоставляются мошенникам за вознаграждение из стремления к легкому заработку, сказал парламентарий.И особенно беспокоит, что более половины всех дропперов – подростки и молодые люди в возрасте до 20-25 лет, подчеркнул парламентарий.По мнению парламентария, принятый Госдумой в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для всех участников преступных схем, по которым у россиян похищают денежные средства со счетов и кошельков, является нужным и долгожданным решением.Обойтись без этого никак нельзя, уверен Бахарев, поскольку это позволит нормально работать правоохранительной системе: будут расследоваться дела и возвращаться людям их похищенные средства."Колоссальный ущерб от их (мошенников – ред.) деятельности несут граждане России, у которых с банковских счетов в прошлом году похитили рекордные 27 млрд рублей. И пока эта цифра не пойдет вниз, мы не можем говорить, что эффективно работаем. И правоохранители, которые ждут от нас эффективной законодательной базы, здесь полностью с нами солидарны", – сказал Бахарев.Он напомнил, что законопроект предусматривает внесение дополнений в статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и широкий спектр санкций за передачу электронного средства платежа из корыстных побуждений.Он подчеркнул, что в законопроекте фиксируется внимание на том, что предоставление банковских карт и счетов для перевода похищенных средств за вознаграждение является отягчающим обстоятельством.Парламентарий также подчеркнул, что очень часто взрослые узнают о том, что их ребенок дроппер, уже по факту совершенного преступления, но очень скоро они будут в полной мере понимать, что завтра их ребенок может получить обвинение по уголовному делу, а следовательно, судимость. Поможет этому еще один закон, проект которого готовится, сказал парламентарий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяцНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейВ Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, мошенничество, деньги, финансовая грамотность, финансы, общество, закон и право, новости, государственная дума рф, штрафы