https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-dlya-borby-s-dropperami-1141240291.html

В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами

В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами

Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T08:38

2024-10-22T08:38

2024-10-22T08:38

радио "спутник в крыму"

крым

мошенничество

деньги

игорь серегин

совет эксперта

общество

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин. Он отметил, что сегодня в даркнете и на теневых форумах наблюдается "очень большая волна" предложений о покупке и продаже банковских карт, которые потом используются мошенниками для перекачки больших сумм ворованных у граждан России денег.Если с ответственностью дроповодов все понятно – три статьи они получают мгновенно, как только их вычисляют соответствующие органы ("О неправомерном обороте средств платежа", "Об организации преступного сообщества", "Мошенничество"), то с дропами все гораздо сложнее, добавил Серегин.По его словам, часто это "просто уязвимые дети", но их родители вынуждены расплачиваться за их ошибки. Чтобы этого не произошло, он советует вовремя сообщить о случившемся в полицию."Как только вы понимаете, что через вашу карту проходят ворованные деньги, необходимо обратиться в полицию и сообщить, что вы стали жертвой мошенников, что вас убедили оформить карту, что вы не хотите участвовать в этой схеме. И вы уже будете в каком-то смысле пострадавшим. В противном случае не очень хороший сценарий, так как дропа тоже наказывают. Через него могут пройти деньги, которые направлены на финансирование терроризма, и там все печально будет", – прокомментировал Серегин.При этом эксперт считает, что сделать борьбу с дропперством в России более эффективной способно прежде всего ужесточение законодательства в финансовой сфере. В частности, федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и №161- ФЗ "О национальной платежной системе".Кроме того, он считает, что со стороны Центробанка должен быть усилен контроль за тем, насколько строго банки в России занимаются дроп-мониторингом.По его словам, на сегодняшний день в банки спущено множество писем и критериев из Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД по данной теме, однако все они "относятся к рекомендациям", заключил эксперт."Но должно быть строже", - уверен он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если украли деньги с банковской карты – что делатьШесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентовНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, деньги, игорь серегин, совет эксперта, общество, финансы