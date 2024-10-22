Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-dlya-borby-s-dropperami-1141240291.html
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T08:38
2024-10-22T08:38
радио "спутник в крыму"
крым
мошенничество
деньги
игорь серегин
совет эксперта
общество
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50145/59/501455988_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_604b741e439ddb315229ac08b685836b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин. Он отметил, что сегодня в даркнете и на теневых форумах наблюдается "очень большая волна" предложений о покупке и продаже банковских карт, которые потом используются мошенниками для перекачки больших сумм ворованных у граждан России денег.Если с ответственностью дроповодов все понятно – три статьи они получают мгновенно, как только их вычисляют соответствующие органы ("О неправомерном обороте средств платежа", "Об организации преступного сообщества", "Мошенничество"), то с дропами все гораздо сложнее, добавил Серегин.По его словам, часто это "просто уязвимые дети", но их родители вынуждены расплачиваться за их ошибки. Чтобы этого не произошло, он советует вовремя сообщить о случившемся в полицию."Как только вы понимаете, что через вашу карту проходят ворованные деньги, необходимо обратиться в полицию и сообщить, что вы стали жертвой мошенников, что вас убедили оформить карту, что вы не хотите участвовать в этой схеме. И вы уже будете в каком-то смысле пострадавшим. В противном случае не очень хороший сценарий, так как дропа тоже наказывают. Через него могут пройти деньги, которые направлены на финансирование терроризма, и там все печально будет", – прокомментировал Серегин.При этом эксперт считает, что сделать борьбу с дропперством в России более эффективной способно прежде всего ужесточение законодательства в финансовой сфере. В частности, федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и №161- ФЗ "О национальной платежной системе".Кроме того, он считает, что со стороны Центробанка должен быть усилен контроль за тем, насколько строго банки в России занимаются дроп-мониторингом.По его словам, на сегодняшний день в банки спущено множество писем и критериев из Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД по данной теме, однако все они "относятся к рекомендациям", заключил эксперт."Но должно быть строже", - уверен он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если украли деньги с банковской карты – что делатьШесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентовНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50145/59/501455988_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_ad06c50819d7ff9fecb585750488f703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мошенничество, деньги, игорь серегин, совет эксперта, общество, финансы
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами

В Крыму высказались за ужесточение законодательства для борьбы с дропперами

08:38 22.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Игорь Самойлов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.
Он отметил, что сегодня в даркнете и на теневых форумах наблюдается "очень большая волна" предложений о покупке и продаже банковских карт, которые потом используются мошенниками для перекачки больших сумм ворованных у граждан России денег.

"Дроповод – это мошенник, преступник, который ищет людей, готовых продать свою карту. Он предлагает проехать с ним в отделение банка, переоформить карту и отдать ему. И некоторые дети и молодые люди, к сожалению, соглашаются. В основном это молодежь и студенты, у кого дефицит свободных средств. И они становятся дропами", – сказал Серегин.

Если с ответственностью дроповодов все понятно – три статьи они получают мгновенно, как только их вычисляют соответствующие органы ("О неправомерном обороте средств платежа", "Об организации преступного сообщества", "Мошенничество"), то с дропами все гораздо сложнее, добавил Серегин.
По его словам, часто это "просто уязвимые дети", но их родители вынуждены расплачиваться за их ошибки. Чтобы этого не произошло, он советует вовремя сообщить о случившемся в полицию.
"Как только вы понимаете, что через вашу карту проходят ворованные деньги, необходимо обратиться в полицию и сообщить, что вы стали жертвой мошенников, что вас убедили оформить карту, что вы не хотите участвовать в этой схеме. И вы уже будете в каком-то смысле пострадавшим. В противном случае не очень хороший сценарий, так как дропа тоже наказывают. Через него могут пройти деньги, которые направлены на финансирование терроризма, и там все печально будет", – прокомментировал Серегин.
При этом эксперт считает, что сделать борьбу с дропперством в России более эффективной способно прежде всего ужесточение законодательства в финансовой сфере. В частности, федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и №161- ФЗ "О национальной платежной системе".
Кроме того, он считает, что со стороны Центробанка должен быть усилен контроль за тем, насколько строго банки в России занимаются дроп-мониторингом.

"Есть банки, где легко брать карты: там их не блокируют – прогоняй хоть миллионы. А есть банки, где тяжело. И это ненормально, когда один банк занимается дроп-мониторингом изо всех сил, в том числе рискуя репутацией клиентоориентированного, а другой сквозь пальцы смотрит на это все и выгоден для мошенничества", – сказал Серегин.

По его словам, на сегодняшний день в банки спущено множество писем и критериев из Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД по данной теме, однако все они "относятся к рекомендациям", заключил эксперт.
"Но должно быть строже", - уверен он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Если украли деньги с банковской карты – что делать
Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов
Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымМошенничествоДеньгиИгорь СерегинСовет экспертаОбществоФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:21Взрывы будут слышны в Красногвардейском районе Крыма
09:03Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей
08:38В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
08:21Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России
08:06Севастополь и пригород во вторник останутся без света
07:51Ночная атака ВСУ на регионы России - сбиты 18 беспилотников
07:31Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
07:21Взрыв и пожар произошли на заводе в Тамбовской области после удара дрона
06:53Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли в целях безопасности
06:39Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
06:17Два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область
06:03Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек
00:01Во вторник в Крым вернется тепло
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
22:59Главные новости Крыма: 21 октября
22:48Определены минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 год
22:37Главное за день: 21 октября
22:13"Это ты на фото?" – мошенники придумали новую схему обмана по телефону
21:51Британский журналист получил временное убежище в России
21:40Четыре мирных жителя ранены в Горловке
Лента новостейМолния