https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-dlya-borby-s-dropperami-1141240291.html
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T08:38
2024-10-22T08:38
2024-10-22T08:38
радио "спутник в крыму"
крым
мошенничество
деньги
игорь серегин
совет эксперта
общество
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50145/59/501455988_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_604b741e439ddb315229ac08b685836b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин. Он отметил, что сегодня в даркнете и на теневых форумах наблюдается "очень большая волна" предложений о покупке и продаже банковских карт, которые потом используются мошенниками для перекачки больших сумм ворованных у граждан России денег.Если с ответственностью дроповодов все понятно – три статьи они получают мгновенно, как только их вычисляют соответствующие органы ("О неправомерном обороте средств платежа", "Об организации преступного сообщества", "Мошенничество"), то с дропами все гораздо сложнее, добавил Серегин.По его словам, часто это "просто уязвимые дети", но их родители вынуждены расплачиваться за их ошибки. Чтобы этого не произошло, он советует вовремя сообщить о случившемся в полицию."Как только вы понимаете, что через вашу карту проходят ворованные деньги, необходимо обратиться в полицию и сообщить, что вы стали жертвой мошенников, что вас убедили оформить карту, что вы не хотите участвовать в этой схеме. И вы уже будете в каком-то смысле пострадавшим. В противном случае не очень хороший сценарий, так как дропа тоже наказывают. Через него могут пройти деньги, которые направлены на финансирование терроризма, и там все печально будет", – прокомментировал Серегин.При этом эксперт считает, что сделать борьбу с дропперством в России более эффективной способно прежде всего ужесточение законодательства в финансовой сфере. В частности, федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и №161- ФЗ "О национальной платежной системе".Кроме того, он считает, что со стороны Центробанка должен быть усилен контроль за тем, насколько строго банки в России занимаются дроп-мониторингом.По его словам, на сегодняшний день в банки спущено множество писем и критериев из Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД по данной теме, однако все они "относятся к рекомендациям", заключил эксперт."Но должно быть строже", - уверен он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если украли деньги с банковской карты – что делатьШесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентовНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50145/59/501455988_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_ad06c50819d7ff9fecb585750488f703.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мошенничество, деньги, игорь серегин, совет эксперта, общество, финансы
В Крыму предложили ужесточить законы для борьбы с дропперами
В Крыму высказались за ужесточение законодательства для борьбы с дропперами
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым.
Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.
Он отметил, что сегодня в даркнете и на теневых форумах наблюдается "очень большая волна" предложений о покупке и продаже банковских карт, которые потом используются мошенниками для перекачки больших сумм ворованных у граждан России денег.
"Дроповод – это мошенник, преступник, который ищет людей, готовых продать свою карту. Он предлагает проехать с ним в отделение банка, переоформить карту и отдать ему. И некоторые дети и молодые люди, к сожалению, соглашаются. В основном это молодежь и студенты, у кого дефицит свободных средств. И они становятся дропами", – сказал Серегин.
Если с ответственностью дроповодов все понятно – три статьи они получают мгновенно, как только их вычисляют соответствующие органы ("О неправомерном обороте средств платежа", "Об организации преступного сообщества", "Мошенничество"), то с дропами все гораздо сложнее, добавил Серегин.
По его словам, часто это "просто уязвимые дети", но их родители вынуждены расплачиваться за их ошибки. Чтобы этого не произошло, он советует вовремя сообщить о случившемся в полицию.
"Как только вы понимаете, что через вашу карту проходят ворованные деньги, необходимо обратиться в полицию и сообщить, что вы стали жертвой мошенников, что вас убедили оформить карту, что вы не хотите участвовать в этой схеме. И вы уже будете в каком-то смысле пострадавшим. В противном случае не очень хороший сценарий, так как дропа тоже наказывают. Через него могут пройти деньги, которые направлены на финансирование терроризма, и там все печально будет", – прокомментировал Серегин.
При этом эксперт считает, что сделать борьбу с дропперством в России более эффективной способно прежде всего ужесточение законодательства в финансовой сфере. В частности, федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и №161- ФЗ "О национальной платежной системе".
Кроме того, он считает, что со стороны Центробанка должен быть усилен контроль за тем, насколько строго банки в России занимаются дроп-мониторингом.
"Есть банки, где легко брать карты: там их не блокируют – прогоняй хоть миллионы. А есть банки, где тяжело. И это ненормально, когда один банк занимается дроп-мониторингом изо всех сил, в том числе рискуя репутацией клиентоориентированного, а другой сквозь пальцы смотрит на это все и выгоден для мошенничества", – сказал Серегин.
По его словам, на сегодняшний день в банки спущено множество писем и критериев из Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД по данной теме, однако все они "относятся к рекомендациям", заключил эксперт.
"Но должно быть строже", - уверен он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: