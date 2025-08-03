https://crimea.ria.ru/20250803/mototsiklist-vletel-v-oporu-lep-v-simferopolskom-rayone-i-pogib-1148460244.html
Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
В Симферопольском районе на дороге в направлении села Мраморное произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и грузовика, сообщает госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T18:10
2025-08-03T18:10
2025-08-03T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ,3 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на дороге в направлении села Мраморное произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и грузовика, сообщает госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, водитель грузовика Scania, совершая поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу и создал ему помеху. В результате столкновения мотоцикл отбросило на опору линии электропередачи.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.Ранее сообщалось о ДТП на трассе Ялта – Севастополь. В результате пострадали три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекМотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
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Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
Мотоциклист погиб при столкновении с опорой ЛЭП в Симферопольском районе Крыма
18:10 03.08.2025 (обновлено: 18:16 03.08.2025)