https://crimea.ria.ru/20250803/mototsiklist-vletel-v-oporu-lep-v-simferopolskom-rayone-i-pogib-1148460244.html

Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб

Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб

В Симферопольском районе на дороге в направлении села Мраморное произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и грузовика, сообщает госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T18:10

2025-08-03T18:10

2025-08-03T18:16

госавтоинспекция крыма

крым

новости крыма

симферопольский район

лэп

происшествия

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ,3 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на дороге в направлении села Мраморное произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и грузовика, сообщает госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, водитель грузовика Scania, совершая поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу и создал ему помеху. В результате столкновения мотоцикл отбросило на опору линии электропередачи.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.Ранее сообщалось о ДТП на трассе Ялта – Севастополь. В результате пострадали три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекМотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими

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2025

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