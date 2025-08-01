https://crimea.ria.ru/20250801/v-krymu-budut-sudit-vinovnitsu-smertelnogo-dtp-s-tremya-pogibshimi-1148418466.html

В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими

В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими

В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T16:50

2025-08-01T16:50

2025-08-01T16:50

прокуратура республики крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

происшествия

дтп в крыму и севастополе

суд

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации следствия, 2 января текущего года 31-летняя обвиняемая совершила ДТП, двигаясь на автомобиле Chevrolet Epica по автодороге в направлении Джанкоя между селами Ильичево и Шахтино.В отечественном авто находились шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗа" получила тяжкие телесные повреждения. Еще двое малолетних пассажиров – братья в возрасте одного года и шести лет, а также водитель этого автомобиля – погибли, напомнили в СК.Следователями организован весь необходимый комплекс мероприятий – допрошены свидетели, осмотрены транспортные средства, записи с видеорегистраторов, проведен ряд необходимых судебных экспертиз. Установлено, что обвиняемая при соблюдении правил дорожного движения и должной бдительности, могла предотвратить столкновение.Ранее стало известно, что Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина. Авария произошла в октябре прошлого года на дороге Алушта – Судак – Феодосия. Водитель автомобиля Suzuki, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2104.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в СевастополеСтали известны подробности смертельного ДТП с подростками на КубаниВодитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, дтп в крыму и севастополе, суд, новости крыма