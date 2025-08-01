https://crimea.ria.ru/20250801/v-krymu-budut-sudit-vinovnitsu-smertelnogo-dtp-s-tremya-pogibshimi-1148418466.html
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T16:50
2025-08-01T16:50
2025-08-01T16:50
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
дтп в крыму и севастополе
суд
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148416078_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_943af6c9db2840478cfb0bddc6191ce9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации следствия, 2 января текущего года 31-летняя обвиняемая совершила ДТП, двигаясь на автомобиле Chevrolet Epica по автодороге в направлении Джанкоя между селами Ильичево и Шахтино.В отечественном авто находились шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗа" получила тяжкие телесные повреждения. Еще двое малолетних пассажиров – братья в возрасте одного года и шести лет, а также водитель этого автомобиля – погибли, напомнили в СК.Следователями организован весь необходимый комплекс мероприятий – допрошены свидетели, осмотрены транспортные средства, записи с видеорегистраторов, проведен ряд необходимых судебных экспертиз. Установлено, что обвиняемая при соблюдении правил дорожного движения и должной бдительности, могла предотвратить столкновение.Ранее стало известно, что Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина. Авария произошла в октябре прошлого года на дороге Алушта – Судак – Феодосия. Водитель автомобиля Suzuki, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2104.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в СевастополеСтали известны подробности смертельного ДТП с подростками на КубаниВодитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148416078_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_7d11a118e0c25e9e95b00c18daba2495.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, дтп в крыму и севастополе, суд, новости крыма
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации следствия, 2 января текущего года 31-летняя обвиняемая совершила ДТП, двигаясь на автомобиле Chevrolet Epica по автодороге в направлении Джанкоя между селами Ильичево и Шахтино.
"Женщина выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение автомобилем "ВАЗ 111730", – сказано в сообщении.
В отечественном авто находились шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗа" получила тяжкие телесные повреждения. Еще двое малолетних пассажиров – братья в возрасте одного года и шести лет, а также водитель этого автомобиля – погибли, напомнили в СК.
Следователями организован весь необходимый комплекс мероприятий – допрошены свидетели, осмотрены транспортные средства, записи с видеорегистраторов, проведен ряд необходимых судебных экспертиз. Установлено, что обвиняемая при соблюдении правил дорожного движения и должной бдительности, могла предотвратить столкновение.
"Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть трех лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", – добавили в республиканской прокуратуре.
Ранее стало известно
, что Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина. Авария произошла в октябре прошлого года на дороге Алушта – Судак – Феодосия. Водитель автомобиля Suzuki, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2104.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: