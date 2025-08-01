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В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T16:50
2025-08-01T16:50
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
дтп в крыму и севастополе
суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации следствия, 2 января текущего года 31-летняя обвиняемая совершила ДТП, двигаясь на автомобиле Chevrolet Epica по автодороге в направлении Джанкоя между селами Ильичево и Шахтино.В отечественном авто находились шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗа" получила тяжкие телесные повреждения. Еще двое малолетних пассажиров – братья в возрасте одного года и шести лет, а также водитель этого автомобиля – погибли, напомнили в СК.Следователями организован весь необходимый комплекс мероприятий – допрошены свидетели, осмотрены транспортные средства, записи с видеорегистраторов, проведен ряд необходимых судебных экспертиз. Установлено, что обвиняемая при соблюдении правил дорожного движения и должной бдительности, могла предотвратить столкновение.Ранее стало известно, что Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина. Авария произошла в октябре прошлого года на дороге Алушта – Судак – Феодосия. Водитель автомобиля Suzuki, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2104.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в СевастополеСтали известны подробности смертельного ДТП с подростками на КубаниВодитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, дтп в крыму и севастополе, суд, новости крыма
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими

В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими - СК

16:50 01.08.2025
 
© Прокуратура РКДТП
ДТП
© Прокуратура РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предстанет перед судом виновница смертельного ДТП в Советском районе, в результате которого погибли три человека, из них двое детей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации следствия, 2 января текущего года 31-летняя обвиняемая совершила ДТП, двигаясь на автомобиле Chevrolet Epica по автодороге в направлении Джанкоя между селами Ильичево и Шахтино.

"Женщина выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение автомобилем "ВАЗ 111730", – сказано в сообщении.

В отечественном авто находились шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "ВАЗа" получила тяжкие телесные повреждения. Еще двое малолетних пассажиров – братья в возрасте одного года и шести лет, а также водитель этого автомобиля – погибли, напомнили в СК.
Следователями организован весь необходимый комплекс мероприятий – допрошены свидетели, осмотрены транспортные средства, записи с видеорегистраторов, проведен ряд необходимых судебных экспертиз. Установлено, что обвиняемая при соблюдении правил дорожного движения и должной бдительности, могла предотвратить столкновение.
"Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть трех лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", – добавили в республиканской прокуратуре.
Ранее стало известно, что Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина. Авария произошла в октябре прошлого года на дороге Алушта – Судак – Феодосия. Водитель автомобиля Suzuki, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2104.
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