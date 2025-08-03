https://crimea.ria.ru/20250803/avtobus-upal-v-reku-v-tuapse---spaseny-25-chelovek-1148453121.html

Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек

Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек

Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T12:27

2025-08-03T12:27

2025-08-03T12:39

погода

кубань

туапсе

происшествия

дтп

автобус

непогода на кубани 3 августа 2025 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Губернатор сообщил, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250803/sel-smerchi-i-razrushennyy-most-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1148450954.html

https://crimea.ria.ru/20250803/v-tuapsinskom-rayone-kubani-vveli-rezhim-chs-iz-za-nepogody-chto-proiskhodit-1148452603.html

кубань

туапсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, кубань, туапсе, происшествия, дтп, автобус, непогода на кубани 3 августа 2025 года