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Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T12:27
2025-08-03T12:39
погода
кубань
туапсе
происшествия
дтп
автобус
непогода на кубани 3 августа 2025 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке &gt;&gt;Губернатор сообщил, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
погода, кубань, туапсе, происшествия, дтп, автобус, непогода на кубани 3 августа 2025 года
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек

Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек

12:27 03.08.2025 (обновлено: 12:39 03.08.2025)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюАвтобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.
"При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса. В селе Дефановка по ул. Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.
В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.
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