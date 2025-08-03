https://crimea.ria.ru/20250803/avtobus-upal-v-reku-v-tuapse---spaseny-25-chelovek-1148453121.html
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T12:27
2025-08-03T12:27
2025-08-03T12:39
погода
кубань
туапсе
происшествия
дтп
автобус
непогода на кубани 3 августа 2025 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148453539_0:491:960:1031_1920x0_80_0_0_e33ce2356aef44a2bf3b68d2e7ec6734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Губернатор сообщил, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250803/sel-smerchi-i-razrushennyy-most-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1148450954.html
https://crimea.ria.ru/20250803/v-tuapsinskom-rayone-kubani-vveli-rezhim-chs-iz-za-nepogody-chto-proiskhodit-1148452603.html
кубань
туапсе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148453539_0:245:960:965_1920x0_80_0_0_fb111f2bd44623d0baeab97b5a506597.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, кубань, туапсе, происшествия, дтп, автобус, непогода на кубани 3 августа 2025 года
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
12:27 03.08.2025 (обновлено: 12:39 03.08.2025)