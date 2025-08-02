https://crimea.ria.ru/20250802/motor-vyletel-ot-udara-zhutkoe-dtp-pod-yaltoy-s-tremya-postradavshimi-1148442603.html

Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими

Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими

ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T16:30

2025-08-02T16:30

2025-08-02T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура."По предварительной информации, автомобиль "Пежо", двигаясь по автодороге "Ялта - Севастополь", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Черри". В результате ДТП пострадали три человека, находящиеся в автомобилях", - сообщили в прокуратуре РК. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Черри", а также водитель и пассажир "Пежо" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Ялты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250802/sereznoe-dtp-proizoshlo-pod-yaltoy-1148440128.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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