https://crimea.ria.ru/20250802/motor-vyletel-ot-udara-zhutkoe-dtp-pod-yaltoy-s-tremya-postradavshimi-1148442603.html
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T16:30
2025-08-02T16:30
2025-08-02T16:35
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148442492_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d12b3dbd7ca0fcb395b98b0c41019104.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура."По предварительной информации, автомобиль "Пежо", двигаясь по автодороге "Ялта - Севастополь", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Черри". В результате ДТП пострадали три человека, находящиеся в автомобилях", - сообщили в прокуратуре РК. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Черри", а также водитель и пассажир "Пежо" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Ялты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250802/sereznoe-dtp-proizoshlo-pod-yaltoy-1148440128.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148442492_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9fdb129436234554d885c565589dc307.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
Мотор вылетел от удара - в МВД рассказали подробности ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
16:30 02.08.2025 (обновлено: 16:35 02.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура.
"По предварительной информации, автомобиль "Пежо", двигаясь по автодороге "Ялта - Севастополь", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Черри". В результате ДТП пострадали три человека, находящиеся в автомобилях", - сообщили в прокуратуре РК.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"Водитель автомобиля "Пежо", двигаясь из Севастополя по направлению в Ялту, на закруглении дороги не справился с управлением в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Черри", двигающемся в попутном направлении. От удара у одного из автомобилей вылетел мотор и повредил еще одно транспортное средство "Пежо", - говорится в сообщении МВД по РК.
По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Черри", а также водитель и пассажир "Пежо" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Ялты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.