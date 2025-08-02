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Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T16:30
2025-08-02T16:35
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура."По предварительной информации, автомобиль "Пежо", двигаясь по автодороге "Ялта - Севастополь", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Черри". В результате ДТП пострадали три человека, находящиеся в автомобилях", - сообщили в прокуратуре РК. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Черри", а также водитель и пассажир "Пежо" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Ялты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими

Мотор вылетел от удара - в МВД рассказали подробности ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими

16:30 02.08.2025 (обновлено: 16:35 02.08.2025)
 
© Прокуратура КрымаДТП на трассе Ялта - Севастополь
ДТП на трассе Ялта - Севастополь
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ДТП произошло на трассе Ялта - Севастополь, пострадали три человека, сообщает МВД по РК и республиканская прокуратура.
"По предварительной информации, автомобиль "Пежо", двигаясь по автодороге "Ялта - Севастополь", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Черри". В результате ДТП пострадали три человека, находящиеся в автомобилях", - сообщили в прокуратуре РК.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"Водитель автомобиля "Пежо", двигаясь из Севастополя по направлению в Ялту, на закруглении дороги не справился с управлением в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Черри", двигающемся в попутном направлении. От удара у одного из автомобилей вылетел мотор и повредил еще одно транспортное средство "Пежо", - говорится в сообщении МВД по РК.
По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Черри", а также водитель и пассажир "Пежо" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Ялты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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