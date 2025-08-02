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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Четыре поезда дальнего следования по-прежнему задерживаются в пути из Крыма и в Крым. Из них один состав следует на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T19:32
2025-08-02T19:32
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
российские железные дороги (ржд)
крым
железные дороги крыма
новости
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда дальнего следования по-прежнему задерживаются в пути из Крыма и в Крым. Из них один состав следует на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."По состоянию на 19 часов мск в пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия", – сказано в сообщении.В компании уточнили, что по состоянию на 19 часов субботы на пути в Крым от графика отстает один поезд Мурманск – Севастополь отправлением 31.07, задержка 6 часов.Из Крыма задерживаются три состава:- Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 01.08, задержка 2,5 часа,- Симферополь – Москва, отправлением 01.08, задержка около 2 часа,- Евпатория – Москва отправлением 01.08, задержка 30 минут.Остальные поезда, о задержке которых сообщалось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения.Утром в субботу стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. К 12 часам ситуация поменялась. Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживались на пути следования до 6,5 часов. К 15 часам в пути следования задерживались пять поездов "Таврия".В транспортной компании подчеркнули, что пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", российские железные дороги (ржд), крым, железные дороги крыма, новости, расписание поездов в крыму
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Четыре поезда сообщением с Крымом по-прежнему задерживаются

19:32 02.08.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Москва – Феодосия
Поезд Москва – Феодосия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда дальнего следования по-прежнему задерживаются в пути из Крыма и в Крым. Из них один состав следует на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По состоянию на 19 часов мск в пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
В компании уточнили, что по состоянию на 19 часов субботы на пути в Крым от графика отстает один поезд Мурманск – Севастополь отправлением 31.07, задержка 6 часов.
Из Крыма задерживаются три состава:
- Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 01.08, задержка 2,5 часа,
- Симферополь – Москва, отправлением 01.08, задержка около 2 часа,
- Евпатория – Москва отправлением 01.08, задержка 30 минут.
Остальные поезда, о задержке которых сообщалось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения.
Утром в субботу стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. К 12 часам ситуация поменялась. Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживались на пути следования до 6,5 часов. К 15 часам в пути следования задерживались пять поездов "Таврия".
В транспортной компании подчеркнули, что пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
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