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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные

Четыре поезда дальнего следования по-прежнему задерживаются в пути из Крыма и в Крым. Из них один состав следует на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T19:32

2025-08-02T19:32

2025-08-02T19:32

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

российские железные дороги (ржд)

крым

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новости

расписание поездов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда дальнего следования по-прежнему задерживаются в пути из Крыма и в Крым. Из них один состав следует на полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."По состоянию на 19 часов мск в пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия", – сказано в сообщении.В компании уточнили, что по состоянию на 19 часов субботы на пути в Крым от графика отстает один поезд Мурманск – Севастополь отправлением 31.07, задержка 6 часов.Из Крыма задерживаются три состава:- Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 01.08, задержка 2,5 часа,- Симферополь – Москва, отправлением 01.08, задержка около 2 часа,- Евпатория – Москва отправлением 01.08, задержка 30 минут.Остальные поезда, о задержке которых сообщалось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения.Утром в субботу стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. К 12 часам ситуация поменялась. Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживались на пути следования до 6,5 часов. К 15 часам в пути следования задерживались пять поездов "Таврия".В транспортной компании подчеркнули, что пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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