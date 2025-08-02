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Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживаются на пути следования на время до 6,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T12:39
2025-08-02T12:45
крым
поезд "таврия"
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новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживаются на пути следования на время до 6,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в субботу стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути.В компании уточнили, что по состоянию на 12 часов на пути в Крым задерживаются следующие составы.Кроме того, задерживаются и составы из Крыма:Поезд из Севастополя в Москву, который отправился 1 августа, введен в график, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что к месту назначения уже прибыли поезда:В транспортной компании добавили, что пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
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Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные

Десять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути – три прибыли к месту назначения

12:39 02.08.2025 (обновлено: 12:45 02.08.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Мурманск – Севастополь
Поезд Мурманск – Севастополь
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживаются на пути следования на время до 6,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в субботу стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути.
В компании уточнили, что по состоянию на 12 часов на пути в Крым задерживаются следующие составы.
  • Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 31.07, задержка пять часов,
  • Москва – Севастополь, отправлением 31.07, задержка три часа,
  • Москва – Евпатория, отправлением 31.07, задержка два с половиной часа,
  • Москва – Симферополь, отправлением 01.08, задержка около часа,
  • Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 31.07, задержка полчаса,
  • Мурманск – Севастополь, задержка шесть с половиной часов.
Кроме того, задерживаются и составы из Крыма:
  • Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 01.08, задержка четыре с половиной часа,
  • Симферополь – Москва, отправлением 01.08, задержка три часа,
  • Симферополь – Кисловодск, отправлением 01.08, задержка 2 часа,
  • Евпатория – Москва отправлением 01.08, задержка час.
Поезд из Севастополя в Москву, который отправился 1 августа, введен в график, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Перевозчик уточнил, что к месту назначения уже прибыли поезда:
  • Адлер – Симферополь, отправлением 01.08,
  • Кисловодск – Симферополь отправлением 01.08,
  • Москва – Феодосия, отправлением 31.07.
В транспортной компании добавили, что пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
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КрымПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуНовости КрымаЛогистика
 
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