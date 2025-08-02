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Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные

Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживаются на пути следования на время до 6,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T12:39

2025-08-02T12:39

2025-08-02T12:45

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Три поезда прибыли в Крым, еще десять составов задерживаются на пути следования на время до 6,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в субботу стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути.В компании уточнили, что по состоянию на 12 часов на пути в Крым задерживаются следующие составы.Кроме того, задерживаются и составы из Крыма:Поезд из Севастополя в Москву, который отправился 1 августа, введен в график, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что к месту назначения уже прибыли поезда:В транспортной компании добавили, что пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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