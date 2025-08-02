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14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования
14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования - РИА Новости Крым, 02.08.2025
14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования
14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T10:42
2025-08-02T10:42
2025-08-02T10:57
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поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика в Крым задерживаются следующие составы: Из Крыма с опозданием следуют составы:При этом время задержки в пути может измениться, добавили в компании."Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути". - добавили в ГСЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования
14 поездов в Крым и из Крыма следуют с задержками от получаса до шести часов
10:42 02.08.2025 (обновлено: 10:57 02.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По состоянию на 10 утра 2 августа в пути следования задерживается несколько поездов. В Крым – девять составов едут с опозданием от 30 минут до 6,5 часов. Из Крыма – пять поездов задерживаются на время от 1,5 до 5 часов. Однако сейчас движение восстановлено", - сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым.
По данным перевозчика в Крым задерживаются следующие составы:
—№007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 31.07, задержка 5 часов
—№316 Адлер - Симферополь, отправлением 01.08, задержка 3,5 часа
—№425 Кисловодск - Симферополь отправлением 01.08, задержка 3 часа
—№092 Москва - Севастополь, отправлением 31.07, задержка 3 часа
—№173 Москва - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа
—№163 Москва - Феодосия, отправлением 31.07, задержка 1,5 часа
—№028 Москва - Симферополь, отправлением 01.08, задержка 1 час
—№179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа
—№183 Мурманск - Севастополь, задержка 6,5 часов
Из Крыма с опозданием следуют составы:
—№008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 01.08, задержка 5 часов
—№068 Симферополь – Москва, отправлением 01.08, задержка 4 часа
—№426 Симферополь – Кисловодск, отправлением 01.08, задержка 3,5 часа
—№174 Евпатория – Москва отправлением 01.08, задержка 2 часа
—№092 Севастополь - Москва отправлением 01.08, задержка 1,5 часа
При этом время задержки в пути может измениться, добавили в компании.
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути". - добавили в ГСЭ.
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