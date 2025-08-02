https://crimea.ria.ru/20250802/14-poezdov-v-krym-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-sledovaniya-1148435683.html

14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования

14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования - РИА Новости Крым, 02.08.2025

14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования

14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T10:42

2025-08-02T10:42

2025-08-02T10:57

крым

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гранд сервис экспресс

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логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. 14 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика в Крым задерживаются следующие составы: Из Крыма с опозданием следуют составы:При этом время задержки в пути может измениться, добавили в компании."Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути". - добавили в ГСЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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