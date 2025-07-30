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Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2025 году выделит 8,3 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T14:55
2025-07-30T14:57
субсидии
поезд
железные дороги крыма
российские железные дороги (ржд)
сельское хозяйство
грузоперевозки
новости
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2025 году выделит 8,3 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным организации, с начала года перевозчикам уже перечислено 7,8 млрд рублей. Благодаря этим средствам по железной дороге было доставлено 3,2 млн тонн агропродукции, включая зерновые культуры.В пресс-службе уточнили, что мера направлена на сдерживание роста цен на продовольствие, включая хлеб, за счет уменьшения транспортной составляющей в его себестоимости. Поддержка распространяется не только на перевозку зерна, но и на продукцию из семян масличных культур, овощи, минеральные удобрения, сою, рыбу и рыбную продукцию."Для получения субсидии грузоотправитель направляет в Минсельхоз России заявку на перевозку, где указывает объем груза и срок действия заявки, а также прилагает необходимые документы", – объяснили в федеральном агентстве.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году планируется нарастить пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений на 50 миллионов тонн грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовРеконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалкиПервый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
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субсидии, поезд, железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), сельское хозяйство, грузоперевозки, новости, логистика
Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна

Росжелдор в 2025 году направит 8,3 млрд субсидий на перевозку сельхозпродукции поездами

14:55 30.07.2025 (обновлено: 14:57 30.07.2025)
 
© РосжелдорПоезд с зерном
Поезд с зерном
© Росжелдор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2025 году выделит 8,3 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным организации, с начала года перевозчикам уже перечислено 7,8 млрд рублей. Благодаря этим средствам по железной дороге было доставлено 3,2 млн тонн агропродукции, включая зерновые культуры.
"Всего с 2019 по 2025 годы общий объем выделенных субсидий составит около 23,6 млрд рублей. На сегодня получателями субсидии являются РЖД и Крымская железная дорога. Государство компенсирует перевозчику потери в доходах, возникающие из-за льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции", – рассказали в Росжелдоре.
В пресс-службе уточнили, что мера направлена на сдерживание роста цен на продовольствие, включая хлеб, за счет уменьшения транспортной составляющей в его себестоимости. Поддержка распространяется не только на перевозку зерна, но и на продукцию из семян масличных культур, овощи, минеральные удобрения, сою, рыбу и рыбную продукцию.
"Для получения субсидии грузоотправитель направляет в Минсельхоз России заявку на перевозку, где указывает объем груза и срок действия заявки, а также прилагает необходимые документы", – объяснили в федеральном агентстве.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году планируется нарастить пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений на 50 миллионов тонн грузов.
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СубсидииПоездЖелезные дороги КрымаРоссийские железные дороги (РЖД)Сельское хозяйствоГрузоперевозкиНовостиЛогистика
 
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