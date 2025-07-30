https://crimea.ria.ru/20250730/krymskaya-zheleznaya-doroga-i-rzhd-poluchat-83-mlrd-na-perevozku-zerna-1148356103.html

Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна

Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2025 году выделит 8,3 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T14:55

2025-07-30T14:55

2025-07-30T14:57

субсидии

поезд

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2025 году выделит 8,3 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным организации, с начала года перевозчикам уже перечислено 7,8 млрд рублей. Благодаря этим средствам по железной дороге было доставлено 3,2 млн тонн агропродукции, включая зерновые культуры.В пресс-службе уточнили, что мера направлена на сдерживание роста цен на продовольствие, включая хлеб, за счет уменьшения транспортной составляющей в его себестоимости. Поддержка распространяется не только на перевозку зерна, но и на продукцию из семян масличных культур, овощи, минеральные удобрения, сою, рыбу и рыбную продукцию."Для получения субсидии грузоотправитель направляет в Минсельхоз России заявку на перевозку, где указывает объем груза и срок действия заявки, а также прилагает необходимые документы", – объяснили в федеральном агентстве.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году планируется нарастить пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений на 50 миллионов тонн грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовРеконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалкиПервый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

субсидии, поезд, железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), сельское хозяйство, грузоперевозки, новости, логистика