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"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов

"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов - РИА Новости Крым, 29.07.2025

"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов

Предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T11:16

2025-07-29T11:16

2025-07-29T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. Об этом сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам, добавил Сахаров.Еще одно подведомственное Росжелдору предприятие – "Железные дороги Новороссии" – за 2024 год перевезло более 21 млн тонн грузов, что на 10% превысило плановый показатель. Аналогичная картина с перевыполненным планом наблюдается и в пригородных пассажирских перевозках, где перевезено более 1 млн пассажиров, отметил руководитель ведомства."Темпы в текущем году также динамичные. По грузовым перевозкам это +33%, по пассажирским +18%", - добавил Сахаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма "Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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