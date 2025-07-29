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"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов - РИА Новости Крым, 29.07.2025
"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
Предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T11:16
2025-07-29T11:16
2025-07-29T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. Об этом сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам, добавил Сахаров.Еще одно подведомственное Росжелдору предприятие – "Железные дороги Новороссии" – за 2024 год перевезло более 21 млн тонн грузов, что на 10% превысило плановый показатель. Аналогичная картина с перевыполненным планом наблюдается и в пригородных пассажирских перевозках, где перевезено более 1 млн пассажиров, отметил руководитель ведомства."Темпы в текущем году также динамичные. По грузовым перевозкам это +33%, по пассажирским +18%", - добавил Сахаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма "Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
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"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
"Крымская железная дорога" перевыполнила план перевозки пассажиров на 20% - Росжелдор
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. Об этом сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Наши коллеги-железнодорожники смогли перевыполнить плановые показатели. Грузоперевозки выполнены в объеме 5,1 миллиона тонн, что на 10% выше плана. А пассажирские превысили план на 20%. В общей сложности почти 11 миллионов пассажиров перевезено на полуострове, из которых 6,7 – как раз в пригородном сообщении внутри субъекта", - сказал глава ведомства.
За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам, добавил Сахаров.
Еще одно подведомственное Росжелдору предприятие – "Железные дороги Новороссии" – за 2024 год перевезло более 21 млн тонн грузов, что на 10% превысило плановый показатель. Аналогичная картина с перевыполненным планом наблюдается и в пригородных пассажирских перевозках, где перевезено более 1 млн пассажиров, отметил руководитель ведомства.
"Темпы в текущем году также динамичные. По грузовым перевозкам это +33%, по пассажирским +18%", - добавил Сахаров.
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