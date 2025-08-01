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Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения
Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения
В Симферополе до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках реки Салгир, а также продолжат работы по расчистке русла. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T12:02
2025-08-01T12:02
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
салгир
михаил афанасьев
городская среда
новости крыма
реки
реки крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках реки Салгир, а также продолжат работы по расчистке русла. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его словам, ремонт затворов будет проведен в рамках муниципального контракта параллельно с очисткой русла Салгира. Сейчас очистка ведется в районе улицы Потемкинской и проспекта Кирова.В Крыму было зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. В связи с этим в Симферополе начались работы по расчистке русла реки от мусора и иловых отложений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная река Крыма в беде: что происходит с СалгиромГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причинаЗагрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
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крым, симферополь, салгир, михаил афанасьев, городская среда, новости крыма, реки, реки крыма
Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения

На Салгире до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках – мэр

12:02 01.08.2025
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе техника расчищает русло реки Салгир
В Симферополе техника расчищает русло реки Салгир - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках реки Салгир, а также продолжат работы по расчистке русла. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Мы проведем ремонт гидротехнических сооружений – это металлические створы. Один расположен в Гагаринском парке, второй – напротив шахматного фонтана. До конца года планируем все сделать", – проинформировал Афанасьев.
По его словам, ремонт затворов будет проведен в рамках муниципального контракта параллельно с очисткой русла Салгира. Сейчас очистка ведется в районе улицы Потемкинской и проспекта Кирова.
"Работу выполняем совместно с комитетом по водному хозяйству и мелиорации. Большой объем, но мы ее сделаем – русло будет очищено. Очистим Салгир, затем перейдем на Малый Салгир и другие реки, которые проходят через наш город", – пообещал глава столичной администрации.
В Крыму было зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. В связи с этим в Симферополе начались работы по расчистке русла реки от мусора и иловых отложений.
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