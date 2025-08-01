Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения
На Салгире до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках – мэр
© РИА Новости КрымВ Симферополе техника расчищает русло реки Салгир
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках реки Салгир, а также продолжат работы по расчистке русла. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Мы проведем ремонт гидротехнических сооружений – это металлические створы. Один расположен в Гагаринском парке, второй – напротив шахматного фонтана. До конца года планируем все сделать", – проинформировал Афанасьев.
По его словам, ремонт затворов будет проведен в рамках муниципального контракта параллельно с очисткой русла Салгира. Сейчас очистка ведется в районе улицы Потемкинской и проспекта Кирова.
"Работу выполняем совместно с комитетом по водному хозяйству и мелиорации. Большой объем, но мы ее сделаем – русло будет очищено. Очистим Салгир, затем перейдем на Малый Салгир и другие реки, которые проходят через наш город", – пообещал глава столичной администрации.
В Крыму было зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. В связи с этим в Симферополе начались работы по расчистке русла реки от мусора и иловых отложений.
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