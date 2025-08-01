https://crimea.ria.ru/20250801/kogda-na-salgire-otremontiruyut-gidrotekhnicheskie-sooruzheniya-1148401887.html

Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения

Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения

В Симферополе до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках реки Салгир, а также продолжат работы по расчистке русла. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T12:02

2025-08-01T12:02

2025-08-01T12:02

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

салгир

михаил афанасьев

городская среда

новости крыма

реки

реки крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148401109_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_66a1ead32e8613ca40c7c0860c5826c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года отремонтируют гидротехнические сооружения на двух участках реки Салгир, а также продолжат работы по расчистке русла. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его словам, ремонт затворов будет проведен в рамках муниципального контракта параллельно с очисткой русла Салгира. Сейчас очистка ведется в районе улицы Потемкинской и проспекта Кирова.В Крыму было зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. В связи с этим в Симферополе начались работы по расчистке русла реки от мусора и иловых отложений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная река Крыма в беде: что происходит с СалгиромГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причинаЗагрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря

крым

симферополь

салгир

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, салгир, михаил афанасьев, городская среда, новости крыма, реки, реки крыма