https://crimea.ria.ru/20250724/v-simferopole-nachali-raschischat-ruslo-salgira-ot-musora-i-ila-1148196398.html

В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила

В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила

В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T16:43

2025-07-24T16:43

2025-07-24T16:43

салгир

михаил афанасьев

симферополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его словам, на данный момент работы идут на участке от улицы Потемкинской до улицы Гагарина.Как отметил градоначальник, ил и сопутствующий мусор вывозят на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Тургенево Белогорского района.Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром >>Подрядная организация должна завершить работы за три месяца. В дальнейшем специалисты приступят расчистке русла в районе улицы Ракетная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

https://crimea.ria.ru/20250702/gibel-ryby-v-reke-slavyanka-v-simferopole---nazvana-prichina-1147654678.html

салгир

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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