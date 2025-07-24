Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250724/v-simferopole-nachali-raschischat-ruslo-salgira-ot-musora-i-ila-1148196398.html
В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила
В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила
В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T16:43
2025-07-24T16:43
салгир
михаил афанасьев
симферополь
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148195858_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_79c7eb4e519e6265817a6571d051576e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его словам, на данный момент работы идут на участке от улицы Потемкинской до улицы Гагарина.Как отметил градоначальник, ил и сопутствующий мусор вывозят на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Тургенево Белогорского района.Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром &gt;&gt;Подрядная организация должна завершить работы за три месяца. В дальнейшем специалисты приступят расчистке русла в районе улицы Ракетная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
https://crimea.ria.ru/20250702/gibel-ryby-v-reke-slavyanka-v-simferopole---nazvana-prichina-1147654678.html
салгир
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148195858_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_01ed57a53f2d2dce363ac20f64756fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
салгир, михаил афанасьев, симферополь, новости, крым, новости крыма
В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила

В Симферополе началась расчистка русла реки Салгир от мусора и иловых отложений

16:43 24.07.2025
 
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
По его словам, на данный момент работы идут на участке от улицы Потемкинской до улицы Гагарина.
"Сейчас работает одна единица техники, по завершении подготовительных работ будет задействовано 10 единиц техники", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, ил и сопутствующий мусор вывозят на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Тургенево Белогорского района.
Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром >>
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир
1 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир
2 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир
3 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир
4 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
1 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
2 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
3 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
4 из 4
Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
Подрядная организация должна завершить работы за три месяца. В дальнейшем специалисты приступят расчистке русла в районе улицы Ракетная.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
В реке Славянка в Крыму зафиксирована гибель рыбы
2 июля, 18:25
Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
 
СалгирМихаил АфанасьевСимферопольНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
17:05Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
16:43В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила
16:31Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют
16:09В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек
15:43Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
15:16Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком
15:09Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органах
15:00Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
14:52Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии
14:41Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии
14:25Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
14:17На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
14:07Над Крымом ПВО сбила два беспилотника
13:36На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
13:25Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО
13:02Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
12:52Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
12:48Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
12:31Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
Лента новостейМолния