В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила
В Симферополе началась расчистка русла реки Салгир от мусора и иловых отложений
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
По его словам, на данный момент работы идут на участке от улицы Потемкинской до улицы Гагарина.
"Сейчас работает одна единица техники, по завершении подготовительных работ будет задействовано 10 единиц техники", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, ил и сопутствующий мусор вывозят на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в селе Тургенево Белогорского района.
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
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Расчистка русла реки Салгир
© РИА Новости Крым
Подрядная организация должна завершить работы за три месяца. В дальнейшем специалисты приступят расчистке русла в районе улицы Ракетная.
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