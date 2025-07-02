https://crimea.ria.ru/20250702/gibel-ryby-v-reke-slavyanka-v-simferopole---nazvana-prichina-1147654678.html

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T18:25

2025-07-02T18:25

2025-07-02T18:30

экология

симферополь

ольга (шевцова) славгородская

новости крыма

минэкологии крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.По ее словам, специалисты Госкомветеринарии провели экспертизу. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. Это может быть связано с сезонными изменениями – теплая погода, снижение уровня воды и активный рост водорослей и микроорганизмов. Когда эти растения и микроорганизмы умирают, они расходуют кислород, что еще больше снижает его количество в воде.Тем не менее, сейчас минприроды Крыма продолжает следить за состоянием реки и берет дополнительные пробы воды выше по течению. Если найдут нарушения, а именно факты сброса хозяйственно-бытовых сточных вод, – виновных привлекут к ответственности и устранят последствия.Ранее в интернете уже появлялась информация о загрязнении реки. После чего прокуратура Крыма начала проверку данных из социальных сетей.Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает, заявлял ранее председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель фауны в реке Славянка в Симферополе– начата прокурорская проверкаЧто с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверкуВ Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка

симферополь

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экология, симферополь, ольга (шевцова) славгородская, новости крыма, минэкологии крыма