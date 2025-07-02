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Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T18:25
2025-07-02T18:30
экология
симферополь
ольга (шевцова) славгородская
новости крыма
минэкологии крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.По ее словам, специалисты Госкомветеринарии провели экспертизу. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. Это может быть связано с сезонными изменениями – теплая погода, снижение уровня воды и активный рост водорослей и микроорганизмов. Когда эти растения и микроорганизмы умирают, они расходуют кислород, что еще больше снижает его количество в воде.Тем не менее, сейчас минприроды Крыма продолжает следить за состоянием реки и берет дополнительные пробы воды выше по течению. Если найдут нарушения, а именно факты сброса хозяйственно-бытовых сточных вод, – виновных привлекут к ответственности и устранят последствия.Ранее в интернете уже появлялась информация о загрязнении реки. После чего прокуратура Крыма начала проверку данных из социальных сетей.Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает, заявлял ранее председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель фауны в реке Славянка в Симферополе– начата прокурорская проверкаЧто с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверкуВ Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка
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экология, симферополь, ольга (шевцова) славгородская, новости крыма, минэкологии крыма
Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе связана с кислородной недостаточностью – власти

18:25 02.07.2025 (обновлено: 18:30 02.07.2025)
 
© ТГ-канал Ольга ШевцоваВ реке Славянка в Крыму зафиксирована гибель рыбы
В реке Славянка в Крыму зафиксирована гибель рыбы
© ТГ-канал Ольга Шевцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.
По ее словам, специалисты Госкомветеринарии провели экспертизу. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. Это может быть связано с сезонными изменениями – теплая погода, снижение уровня воды и активный рост водорослей и микроорганизмов. Когда эти растения и микроорганизмы умирают, они расходуют кислород, что еще больше снижает его количество в воде.
"На момент проведения выездных обследований фактов несанкционированного сброса сточных вод в акваторию реки, а также признаков сброса сточных вод ранее, не установлено. Был установлен факт гибели рыбы", – уточнила министр.
Тем не менее, сейчас минприроды Крыма продолжает следить за состоянием реки и берет дополнительные пробы воды выше по течению. Если найдут нарушения, а именно факты сброса хозяйственно-бытовых сточных вод, – виновных привлекут к ответственности и устранят последствия.
Ранее в интернете уже появлялась информация о загрязнении реки. После чего прокуратура Крыма начала проверку данных из социальных сетей.
Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает, заявлял ранее председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.
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ЭкологияСимферопольОльга (Шевцова) СлавгородскаяНовости КрымаМинэкологии Крыма
 
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