https://crimea.ria.ru/20250626/chto-s-rekoy-slavyanka-v-simferopole---minprirody-provodit-proverku-1147510348.html

Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку

Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку

Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T14:46

2025-06-26T14:46

2025-06-26T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства.На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства установлено не было, рассказали в минприроды РК. Также сообщается, что установлен факт гибели рыбы на участке акватории реки Славянка. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы поверхностных вод для определения содержания загрязняющих веществ в реке. "В случае поступления информации о превышении установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, минприроды Крыма будут приняты меры по установлению круга лиц, причастных к загрязнению поверхностных вод, привлечению их к административной ответственности и устранению последствий правонарушения", - заключили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтанВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста

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