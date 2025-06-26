https://crimea.ria.ru/20250626/chto-s-rekoy-slavyanka-v-simferopole---minprirody-provodit-proverku-1147510348.html
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку
Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T14:46
2025-06-26T14:46
2025-06-26T14:46
минприроды крыма
крым
новости крыма
экология
городская среда
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147510201_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8310e1ef4d5de292828ae576712f0473.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства.На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства установлено не было, рассказали в минприроды РК. Также сообщается, что установлен факт гибели рыбы на участке акватории реки Славянка. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы поверхностных вод для определения содержания загрязняющих веществ в реке. "В случае поступления информации о превышении установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, минприроды Крыма будут приняты меры по установлению круга лиц, причастных к загрязнению поверхностных вод, привлечению их к административной ответственности и устранению последствий правонарушения", - заключили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтанВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147510201_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_23c50cbddc2c4d0990147f1aaa99fd9f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минприроды крыма, крым, новости крыма, экология, городская среда, симферополь
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку
Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства.
"В соцсетях появились обращения неравнодушных граждан, связанные с возможным загрязнением реки Славянка. Сотрудники минприроды Крыма совместно со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений провели выездное обследование участка акватории реки Славянка, а также земельных участков, расположенных в границах ее водоохранной зоны", - говорится в сообщении.
На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства установлено не было, рассказали в минприроды РК.
Также сообщается, что установлен факт гибели рыбы на участке акватории реки Славянка.
"Минприроды Крыма направлен запрос в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым для принятия мер, направленных на установление причин гибели водных ресурсов", - сообщили в министерстве.
Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы поверхностных вод для определения содержания загрязняющих веществ в реке.
"В случае поступления информации о превышении установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, минприроды Крыма будут приняты меры по установлению круга лиц, причастных к загрязнению поверхностных вод, привлечению их к административной ответственности и устранению последствий правонарушения", - заключили в министерстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: