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Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку
Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T14:46
2025-06-26T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства.На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства установлено не было, рассказали в минприроды РК. Также сообщается, что установлен факт гибели рыбы на участке акватории реки Славянка. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы поверхностных вод для определения содержания загрязняющих веществ в реке. "В случае поступления информации о превышении установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, минприроды Крыма будут приняты меры по установлению круга лиц, причастных к загрязнению поверхностных вод, привлечению их к административной ответственности и устранению последствий правонарушения", - заключили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтанВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
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минприроды крыма, крым, новости крыма, экология, городская среда, симферополь
Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку

Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки в Симферополе

14:46 26.06.2025
 
© Минприроды Крыма Речка Славянка в Симферополе
Речка Славянка в Симферополе
© Минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минприроды Крыма проводит проверку информации о загрязнении реки Славянка в Симферополе. Об этом сообщается в ТГ-канале министерства.

"В соцсетях появились обращения неравнодушных граждан, связанные с возможным загрязнением реки Славянка. Сотрудники минприроды Крыма совместно со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений провели выездное обследование участка акватории реки Славянка, а также земельных участков, расположенных в границах ее водоохранной зоны", - говорится в сообщении.

На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства установлено не было, рассказали в минприроды РК.
Также сообщается, что установлен факт гибели рыбы на участке акватории реки Славянка.

"Минприроды Крыма направлен запрос в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым для принятия мер, направленных на установление причин гибели водных ресурсов", - сообщили в министерстве.

Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы поверхностных вод для определения содержания загрязняющих веществ в реке.
"В случае поступления информации о превышении установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, минприроды Крыма будут приняты меры по установлению круга лиц, причастных к загрязнению поверхностных вод, привлечению их к административной ответственности и устранению последствий правонарушения", - заключили в министерстве.
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