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Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
Река Салгир, крупнейшая по протяженности водная артерия Крыма, практически исчезла с карты Симферополя. В ее русле – лишь бетон и подсохший ил. Старший... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T21:43
2025-07-23T21:48
салгир
радио "спутник в крыму"
григорий прокопов
реки крыма
мнения
симферополь
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Река Салгир, крупнейшая по протяженности водная артерия Крыма, практически исчезла с карты Симферополя. В ее русле – лишь бетон и подсохший ил. Старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" о причинах.По его словам, это не просто сезонное явление, а тревожный симптом – как экологический, так и управленческий. Эколог пояснил, что пересыхание реки напрямую связано с ситуацией в Симферопольском водохранилище: оно снабжает город питьевой водой, а потому в условиях засухи сброс воды в Салгир практически прекращен.И хотя подпитка реки возможна и за счет притоков вроде Малого Салгира или Славянки, их объема недостаточно, чтобы поддерживать стабильное течение в городской черте. Как следствие – застой, цветение воды, скопление ила, рост зеленых нитчатых водорослей и гибель рыбы."Там, где небольшое количество воды осталось, при таких температурах происходит развитие зеленых нитчатых водорослей. Это ведет к заморам рыбы и гибели других организмов. С экологической точки зрения это практически катастрофа", – предупредил специалист.Ситуация осложняется тем, что на некоторых участках в Салгир продолжают сбрасывать сточные и ливневые воды – несмотря на проведенную реконструкцию набережной. Это усугубляет загрязнение и провоцирует неприятный запах."Не вся ливневка, как было показано, уходит в отдельные системы. В некоторых случаях туда и сточные воды сбрасываются. Органические вещества накапливаются – отсюда запах, консистенция и все остальное", – уточнил геоэколог.Прокопов также подчеркивает, что у города есть шанс использовать нынешнюю ситуацию с пользой. Пока воды в русле мало, можно механически удалить скопившийся ил и отложения.Однако проблема, по его мнению, берет начало еще в прошлом столетии. После спрямления русла в 1960-х годах и массового строительства на надпойменной террасе река утратила способность пополнять уровень грунтовых вод, что стало критическим фактором.Сейчас по берегам и в верховьях выкопаны углубления, откуда воду берут для полива, что еще сильнее замедляет движение воды.По мнению специалиста, без пересмотра градостроительной политики, инженерных решений и приоритетов в управлении водными ресурсами Салгир рискует окончательно потерять статус реки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
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салгир, григорий прокопов, реки крыма, мнения, симферополь, вода в крыму
Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром

В Крыму пересыхает река Салгир из-за недостаточного сброса воды из водохранилища

21:43 23.07.2025 (обновлено: 21:48 23.07.2025)
 
© РИА Новости КрымОбмелевший Салгир
Обмелевший Салгир - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Река Салгир, крупнейшая по протяженности водная артерия Крыма, практически исчезла с карты Симферополя. В ее русле – лишь бетон и подсохший ил. Старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" о причинах.
По его словам, это не просто сезонное явление, а тревожный симптом – как экологический, так и управленческий. Эколог пояснил, что пересыхание реки напрямую связано с ситуацией в Симферопольском водохранилище: оно снабжает город питьевой водой, а потому в условиях засухи сброс воды в Салгир практически прекращен.
"Ситуацию исправит только пуск воды из водохранилища, но сейчас приоритет сделан на водоснабжение людей, что логично. Оставить население без воды тоже нельзя", – отметил эксперт.
И хотя подпитка реки возможна и за счет притоков вроде Малого Салгира или Славянки, их объема недостаточно, чтобы поддерживать стабильное течение в городской черте. Как следствие – застой, цветение воды, скопление ила, рост зеленых нитчатых водорослей и гибель рыбы.
"Там, где небольшое количество воды осталось, при таких температурах происходит развитие зеленых нитчатых водорослей. Это ведет к заморам рыбы и гибели других организмов. С экологической точки зрения это практически катастрофа", – предупредил специалист.
Ситуация осложняется тем, что на некоторых участках в Салгир продолжают сбрасывать сточные и ливневые воды – несмотря на проведенную реконструкцию набережной. Это усугубляет загрязнение и провоцирует неприятный запах.
"Не вся ливневка, как было показано, уходит в отдельные системы. В некоторых случаях туда и сточные воды сбрасываются. Органические вещества накапливаются – отсюда запах, консистенция и все остальное", – уточнил геоэколог.
Прокопов также подчеркивает, что у города есть шанс использовать нынешнюю ситуацию с пользой. Пока воды в русле мало, можно механически удалить скопившийся ил и отложения.
Однако проблема, по его мнению, берет начало еще в прошлом столетии. После спрямления русла в 1960-х годах и массового строительства на надпойменной террасе река утратила способность пополнять уровень грунтовых вод, что стало критическим фактором.

"Вся пойма реки и надпойменная терраса Салгира в настоящее время практически застроена. Когда русло спрямляется, грунтовые воды падают, родники исчезают, и река пересыхает", – объясняет эксперт.

Сейчас по берегам и в верховьях выкопаны углубления, откуда воду берут для полива, что еще сильнее замедляет движение воды.
По мнению специалиста, без пересмотра градостроительной политики, инженерных решений и приоритетов в управлении водными ресурсами Салгир рискует окончательно потерять статус реки.
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Радио "Спутник в Крыму"СалгирГригорий ПрокоповРеки КрымаМненияСимферопольВода в Крыму
 
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