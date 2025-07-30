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Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире

Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире

В Крыму зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T17:52

2025-07-30T17:52

2025-07-30T17:52

салгир

новости крыма

крым

юрий гоцанюк

симферопольский район

красногвардейский район

реки крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий. Об этом рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что ситуация особо остро сказалась на работе сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, занимающихся орошением полей и рыборазведением.Для исправления ситуации проведут расчистку русла и устранение заторов. Это позволит повысить пропускную способность реки и улучшить ее экологическое состояние. Кроме того, будут усилены мониторинг и выявление фактов несанкционированного водозабора из Салгира. Меры необходимы для обеспечения рационального использования ресурса в условиях дефицита.Ранее сообщалось, что работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений начали в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и илаКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

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симферопольский район

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