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Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире
Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире
В Крыму зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T17:52
2025-07-30T17:52
салгир
новости крыма
крым
юрий гоцанюк
симферопольский район
красногвардейский район
реки крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий. Об этом рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что ситуация особо остро сказалась на работе сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, занимающихся орошением полей и рыборазведением.Для исправления ситуации проведут расчистку русла и устранение заторов. Это позволит повысить пропускную способность реки и улучшить ее экологическое состояние. Кроме того, будут усилены мониторинг и выявление фактов несанкционированного водозабора из Салгира. Меры необходимы для обеспечения рационального использования ресурса в условиях дефицита.Ранее сообщалось, что работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений начали в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и илаКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов водыГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
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салгир, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, симферопольский район, красногвардейский район, реки крыма
Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире

Из-за жары в Крыму упал уровень воды в Салгире – нарушено орошение и рыборазведение

17:52 30.07.2025
 
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировано резкое снижение уровня воды в Салгире, что привело к скоплению мусора, нарушению водного потока и затруднениям в орошении сельхозугодий. Об этом рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что ситуация особо остро сказалась на работе сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, занимающихся орошением полей и рыборазведением.
"Совместно с первым заместителем председателя Госкомводхоза Крыма Гурамом Соболевым были осмотрены проблемные участки реки в Симферопольском и Красногвардейском районах. В рамках совещания с представителями водохозяйственной отрасли, главами администраций сельских поселений и представителями фермерских хозяйств обсудили пути выхода из ситуации", – рассказал Гоцанюк.
Для исправления ситуации проведут расчистку русла и устранение заторов. Это позволит повысить пропускную способность реки и улучшить ее экологическое состояние. Кроме того, будут усилены мониторинг и выявление фактов несанкционированного водозабора из Салгира. Меры необходимы для обеспечения рационального использования ресурса в условиях дефицита.
Ранее сообщалось, что работы по расчистке русла реки Салгир от мусора и иловых отложений начали в Симферополе.
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СалгирНовости КрымаКрымЮрий ГоцанюкСимферопольский районКрасногвардейский районРеки Крыма
 
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