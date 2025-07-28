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"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек - РИА Новости Крым, 28.07.2025
"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
За год работы "Нового Херсонеса" музейно-храмовый комплекс посетили более трех миллионов человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T11:35
2025-07-28T11:35
новый херсонес
михаил развожаев
севастополь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За год работы "Нового Херсонеса" музейно-храмовый комплекс посетили более трех миллионов человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, "Новый Херсонес" стал новой точкой притяжения, куда приезжают гости не только со всех концов России, но и из других стран.Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось 30 июля 2024 года. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен. За первые 100 дней работы его посетили более миллиона человек. "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом ХерсонесеЕще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе" Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
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РИА Новости Крым
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новый херсонес, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, музеи крыма
"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек

Более 3 млн человек посетили "Новый Херсонес" за год работы комплекса – Развожаев

11:35 28.07.2025
 
© Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За год работы "Нового Херсонеса" музейно-храмовый комплекс посетили более трех миллионов человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня исполняется год со дня открытия музейно-храмового комплекса. За это время его посетили более трех миллионов человек", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, "Новый Херсонес" стал новой точкой притяжения, куда приезжают гости не только со всех концов России, но и из других стран.
Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось 30 июля 2024 года. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен. За первые 100 дней работы его посетили более миллиона человек.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новый ХерсонесМихаил РазвожаевСевастопольКрымНовости КрымаМузеи Крыма
 
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