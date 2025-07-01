https://crimea.ria.ru/20250701/esche-odna-pobeda-rossii--vitse-spiker-gosdumy-rf-o-novom-khersonese-1147628075.html

Еще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе"

Еще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе" - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Еще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе"

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе является еще одной победой России. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова,... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T18:22

2025-07-01T18:22

2025-07-01T18:24

анна кузнецова

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

новый херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе является еще одной победой России. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, которая в эти дни находится в городе с рабочим визитом.Кроме того, Кузнецова посетила многофункциональный центр "Бухта Казачья", где посетила фото-выставку в честь погибших героев СВО, а также ознакомилась с работой здешнего образовательного пространства, где работают классы для детей и молодежи.Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в ходе севастопольского визита вице-спикер также познакомилась с работой волонтерской группы "Маскировочные сети. Из Севастополя с любовью" и навестила бойцов в военном госпитале на улице Челнокова."Госпиталь хорошо оснащен, здесь есть современное оборудование, но самое главное, конечно, – здесь прекрасные врачи, которые помогают воинам. Зашли в несколько палат, пообщались с бойцами. Анна Юрьевна особо отметила, что в госпитале хорошо налажен процесс протезирования и реабилитации…Обсудили, что после выписки, перед отъездом домой, бойцам покажут Новый Херсонес", – написал Развожаев в своем Telegram- канале по итогам совместного с вице-спикером посещения госпиталя.Кроме того, в рамках рабочей встречи Кузнецова провела совещание с губернатором по вопросам социальной поддержки в регионе. Она выразила уверенность, что общие усилия принесут реальные плоды для жителей и Севастополя и всей России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса""Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи городаЗавтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, новый херсонес