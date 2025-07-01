Еще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе"
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова находится с рабочим визитом в Севастополе
18:22 01.07.2025 (обновлено: 18:24 01.07.2025)
© Telegram Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Telegram Анна Кузнецова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе является еще одной победой России. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, которая в эти дни находится в городе с рабочим визитом.
"Удивительное ощущение невероятного масштаба, размаха и уюта, современности и глубины истории этой земли одновременно... Ведь построено под сиренами военной опасности, здесь все пронизано смыслом борьбы за наши ценности, за историческую правду, за право быть собой. Одно очевидно: сегодня Херсонес – это еще одна наша победа!" – написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
© Telegram Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Telegram Анна Кузнецова
© Telegram Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Telegram Анна Кузнецова
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Telegram Анна Кузнецова
2 из 2
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Telegram Анна Кузнецова
Кроме того, Кузнецова посетила многофункциональный центр "Бухта Казачья", где посетила фото-выставку в честь погибших героев СВО, а также ознакомилась с работой здешнего образовательного пространства, где работают классы для детей и молодежи.
"Увидела, как здесь переплетаются традиции и новаторство: ребята изучают историю, занимаются творчеством, учатся быть достойными наследниками героев. Особенно ценно, что такие центры появляются благодаря совместной работе власти, общественников и, конечно, самих военных", – поделилась впечатлениями вице-спикер Госдумы РФ.
© Telegram Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Telegram Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в ходе севастопольского визита вице-спикер также познакомилась с работой волонтерской группы "Маскировочные сети. Из Севастополя с любовью" и навестила бойцов в военном госпитале на улице Челнокова.
"Госпиталь хорошо оснащен, здесь есть современное оборудование, но самое главное, конечно, – здесь прекрасные врачи, которые помогают воинам. Зашли в несколько палат, пообщались с бойцами. Анна Юрьевна особо отметила, что в госпитале хорошо налажен процесс протезирования и реабилитации…Обсудили, что после выписки, перед отъездом домой, бойцам покажут Новый Херсонес", – написал Развожаев в своем Telegram- канале по итогам совместного с вице-спикером посещения госпиталя.
Кроме того, в рамках рабочей встречи Кузнецова провела совещание с губернатором по вопросам социальной поддержки в регионе. Она выразила уверенность, что общие усилия принесут реальные плоды для жителей и Севастополя и всей России.
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