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Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
Правительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T15:35
2025-06-13T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Правительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.Уточняется, что речь идет о расходах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности."Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Музейно-храмовый комплекс возведен в Севастополе по поручению Президента РФ Владимира Путина. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеНовый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовЭкспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, новости, севастополь, новый херсонес, правительство россии, финансирование, новости крыма, господдержка
Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"

"Новый Херсонес" получит от кабмина два миллиарда на работу и безопасность

15:35 13.06.2025
 
© РИА Новости КрымВ День России Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе
В День России Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Правительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.
"С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году", – сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о расходах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.
"Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Музейно-храмовый комплекс возведен в Севастополе по поручению Президента РФ Владимира Путина. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.
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