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Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
Правительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T15:35
2025-06-13T15:35
2025-06-13T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Правительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.Уточняется, что речь идет о расходах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности."Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Музейно-храмовый комплекс возведен в Севастополе по поручению Президента РФ Владимира Путина. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеНовый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовЭкспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
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новости севастополя, новости, севастополь, новый херсонес, правительство россии, финансирование, новости крыма, господдержка
Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
"Новый Херсонес" получит от кабмина два миллиарда на работу и безопасность