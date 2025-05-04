Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России
Новый Херсонес в Севастополе признан лучшим музейным парком в России
10:36 04.05.2025 (обновлено: 10:40 04.05.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал комплекса.
"Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России. Музейно-храмовый комплекс стал победителем II Всероссийской парковой премии "Парки России" в номинации "Историко-архитектурный, музейный парк", - говорится в сообщении.
Премия "Парки России" — это инициатива Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, Ассоциации парков и других организаций, направленная на развитие общественных пространств и создание комфортной городской среды в России.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что каждый российский школьник обязан побывать в Севастополе, оказаться в его музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес".
В "Новом Херсонесе" здания и сооружения общей площадью 140 000 кв. м. располагаются на 24 гектарах благоустроенной территории, которая представляет собой уникальный садово-парковый ансамбль.
Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщал губернатор Развожаев в марте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым