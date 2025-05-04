https://crimea.ria.ru/20250504/novyy-khersones-priznan-luchshim-muzeynym-parkom-rossii-1146180028.html

Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России

Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T10:36

2025-05-04T10:36

2025-05-04T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал комплекса.Премия "Парки России" — это инициатива Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, Ассоциации парков и других организаций, направленная на развитие общественных пространств и создание комфортной городской среды в России.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что каждый российский школьник обязан побывать в Севастополе, оказаться в его музеях и посетить уникальное историко-культурное пространство "Новый Херсонес".В "Новом Херсонесе" здания и сооружения общей площадью 140 000 кв. м. располагаются на 24 гектарах благоустроенной территории, которая представляет собой уникальный садово-парковый ансамбль.Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщал губернатор Развожаев в марте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВпервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на УралеНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатПамятники античности оказались на территории монастыря в Херсонесе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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