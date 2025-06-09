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Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы

Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сделать перевозки к "Новому Херсонесу" регулярными на период летнего сезона, добавив при этом перехватывающую... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T17:35

2025-06-09T17:35

2025-06-09T17:35

новости севастополя

севастополь

новый херсонес

транспорт

логистика

михаил развожаев

общественный транспорт

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сделать перевозки к "Новому Херсонесу" регулярными на период летнего сезона, добавив при этом перехватывающую парковку, с которой также мог бы отправляться дополнительный транспорт. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании правительства в понедельник.Напомним, с прошлого года по решению правительства Севастополя до "Нового Херсонеса" стали ходить бесплатные экспресс-шаттлы. Местом отбытия таких автобусов были определены две перехватывающие парковки – у Спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и у площади 50-летия СССР. Пока транспорт запускается только в праздничные дни, в период масштабных мероприятий, отправляясь по мере загрузки, но не реже раза в час.В частности, шаттлы запускали с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 в связи с ожидаемым наплывом гостей в регион в новогодние праздники.По мнению губернатора, для комфортного посещения нового музейно-храмового комплекса эта услуга для горожан и гостей должна стать летом регулярной.Соответствующее поручение он дал своему заместителю, курирующему, в частности, направление транспорта в регионе, Павлу Иено.При этом он распорядился проработать возможность запуска шаттлов в "Новый Херсонес" с еще одной перехватывающей парковки – в районе парка Победы."И еще раз надо будет рассказать о том, что есть такая опция. Потому что, понятно, что наплыв (туристов) ожидается, а парковки Нового Херсонеса ограниченное принимают количество (транспорта). Плюс там под экскурсионные автобусы часть занята. И надо чтобы была возможность приехать на одну из больших парковок и на шаттле уехать", – сказал Развожаев.В ответ замгубернатора пообещал решить этот вопрос. "Сделаем", – сказал Иено.Ранее сообщалось о запуске новых автобусных маршрутов, которые свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном мореНовый автобусный маршрут связал Севастополь и СочиНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, новый херсонес, транспорт, логистика, михаил развожаев, общественный транспорт, курортный сезон