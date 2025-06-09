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Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сделать перевозки к "Новому Херсонесу" регулярными на период летнего сезона, добавив при этом перехватывающую... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T17:35
2025-06-09T17:35
новости севастополя
севастополь
новый херсонес
транспорт
логистика
михаил развожаев
общественный транспорт
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сделать перевозки к "Новому Херсонесу" регулярными на период летнего сезона, добавив при этом перехватывающую парковку, с которой также мог бы отправляться дополнительный транспорт. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании правительства в понедельник.Напомним, с прошлого года по решению правительства Севастополя до "Нового Херсонеса" стали ходить бесплатные экспресс-шаттлы. Местом отбытия таких автобусов были определены две перехватывающие парковки – у Спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и у площади 50-летия СССР. Пока транспорт запускается только в праздничные дни, в период масштабных мероприятий, отправляясь по мере загрузки, но не реже раза в час.В частности, шаттлы запускали с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 в связи с ожидаемым наплывом гостей в регион в новогодние праздники.По мнению губернатора, для комфортного посещения нового музейно-храмового комплекса эта услуга для горожан и гостей должна стать летом регулярной.Соответствующее поручение он дал своему заместителю, курирующему, в частности, направление транспорта в регионе, Павлу Иено.При этом он распорядился проработать возможность запуска шаттлов в "Новый Херсонес" с еще одной перехватывающей парковки – в районе парка Победы."И еще раз надо будет рассказать о том, что есть такая опция. Потому что, понятно, что наплыв (туристов) ожидается, а парковки Нового Херсонеса ограниченное принимают количество (транспорта). Плюс там под экскурсионные автобусы часть занята. И надо чтобы была возможность приехать на одну из больших парковок и на шаттле уехать", – сказал Развожаев.В ответ замгубернатора пообещал решить этот вопрос. "Сделаем", – сказал Иено.Ранее сообщалось о запуске новых автобусных маршрутов, которые свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном мореНовый автобусный маршрут связал Севастополь и СочиНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости севастополя, севастополь, новый херсонес, транспорт, логистика, михаил развожаев, общественный транспорт, курортный сезон
Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы

Развожаев распорядился запустить на лето регулярные экспресс- шаттлы к "Новому Херсонесу"

17:35 09.06.2025
 
© РИА Новости КрымТоржественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы "Крымская кругосветка 2024" прошла на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Торжественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы Крымская кругосветка 2024 прошла на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сделать перевозки к "Новому Херсонесу" регулярными на период летнего сезона, добавив при этом перехватывающую парковку, с которой также мог бы отправляться дополнительный транспорт. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании правительства в понедельник.
Напомним, с прошлого года по решению правительства Севастополя до "Нового Херсонеса" стали ходить бесплатные экспресс-шаттлы. Местом отбытия таких автобусов были определены две перехватывающие парковки – у Спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и у площади 50-летия СССР. Пока транспорт запускается только в праздничные дни, в период масштабных мероприятий, отправляясь по мере загрузки, но не реже раза в час.
В частности, шаттлы запускали с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 в связи с ожидаемым наплывом гостей в регион в новогодние праздники.
По мнению губернатора, для комфортного посещения нового музейно-храмового комплекса эта услуга для горожан и гостей должна стать летом регулярной.
Соответствующее поручение он дал своему заместителю, курирующему, в частности, направление транспорта в регионе, Павлу Иено.
"Надо эту услугу сделать регулярной, а не только под мероприятия... Может быть, даже на частично платной основе. Проработайте и потом мне доложите", – поручил губернатор.
При этом он распорядился проработать возможность запуска шаттлов в "Новый Херсонес" с еще одной перехватывающей парковки – в районе парка Победы.
"И еще раз надо будет рассказать о том, что есть такая опция. Потому что, понятно, что наплыв (туристов) ожидается, а парковки Нового Херсонеса ограниченное принимают количество (транспорта). Плюс там под экскурсионные автобусы часть занята. И надо чтобы была возможность приехать на одну из больших парковок и на шаттле уехать", – сказал Развожаев.
В ответ замгубернатора пообещал решить этот вопрос. "Сделаем", – сказал Иено.
Ранее сообщалось о запуске новых автобусных маршрутов, которые свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии.
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Новости СевастополяСевастопольНовый ХерсонесТранспортЛогистикаМихаил РазвожаевОбщественный транспортКурортный сезон
 
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Заголовок открываемого материала
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