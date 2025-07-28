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Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениям - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениям
Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениям - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениям
В августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T18:35
2025-07-28T18:35
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
евгений костылев
образование в россии
школа
новости крыма
крым
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев.По словам Костылева, работать по федеральным рабочим программам в Крыму педагоги начали с прошлого года, и эта практика подтвердила свою пользу для учителей.Однако, кроме рабочей программы, для реализации образовательного процесса учителю необходимы хорошие методические инструменты, а это учебники, которые будут интересны и педагогам, и детям, добавил советник председателя ОП РК по образованию."И в этом году такие единые учебники поступили в Республику Крым по истории. Все школы Симферополя, например, я знаю, недели две-три назад получили их. Это здорово. Теперь мы ждем, что такие же учебники будут и по физике, и по химии, и по биологии, и по географии в 2026 – 2027-м", – сказал Костылев.Он уверен, что введение с 1 сентября в школах Крыма и всей России единого федерального образовательного стандарта с его унифицированными программами обучения по всем предметам благотворно скажется на учебном процессе.По мнению Костылева, успех этой реформы гарантирован потому, что России нет необходимости равняться на Запад с его болонской системой образования, настроенной на развитие общества и государства западного образца.И отметил, что будет переход к единым линейкам, как это было в Советском Союзе: один учебник по всей стране по конкретному предмету – элемент формирования единой суверенной образовательной модели.Такая унификация позволит ребенку, который переехал с семьей в Крым с материковой части России, легко влиться в учебный процесс в любой местной школе, сказал Костылев.При этом введение единого стандарта не ограничит возможностей тех учителей, которые хотят внедрять в учебный процесс авторские программы, поскольку Минпросвещения РФ утвердило в качестве стандарта лишь канву для учебного процесса, подчеркнул советник председателя ОП РК по образованию."То есть, условно, на историю Великой Отечественной войны должно быть столько-то часов. Но тема может быть расширена, название раздела изменено, содержание добавлено, подход немножко изменен", – пояснил гость эфира.И отметил, что те педагоги, которые в Крыму работают по собственным методикам с первоклассным результатом, несмотря на единообразие рабочих программ по всей стране и по всем предметам, могут утвердить свои программы на уровне региональных министерств при поддержке институтов постдипломного образования и реализовывать свои авторские программы в образовательной организации.Не менее полезным и важным нововведением в школах Костылев считает и единое расписание уроков.Так, согласно новым требованиям, в один день у ребенка не должно быть больше двух сложных предметов, как, например, физика и математика. И наоборот, больше двух уроков, предполагающих интеллектуальную разгрузку: "То есть нельзя ставить вместе труд, физкультуру и музыку", – привел пример Костылев.По его мнению, унифицирование образовательного пространства с созданием единого поля для обучения всех российских детей необходимо, и хотя не все будет гладко, с чего-то начинать нужно, и прежде всего – с расписания и единых федеральных программ.Напомним, в мае текущего года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что линейку единых школьных учебников по всем школьным предметам подготовят в течение 3 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахВ Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
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РИА Новости Крым
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образование в крыму и севастополе, евгений костылев, образование в россии, школа, новости крыма, крым, минпросвещения рф
Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениям

Введение единого образовательного стандарта благотворно скажется на учебном процессе

18:35 28.07.2025
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев.
По словам Костылева, работать по федеральным рабочим программам в Крыму педагоги начали с прошлого года, и эта практика подтвердила свою пользу для учителей.

"Учитель меньше занимается бумажной работой. Он зашел в "конструктор" и просто скачал оттуда свою уже подготовленную системой рабочую программу", – отметил гость эфира.

Однако, кроме рабочей программы, для реализации образовательного процесса учителю необходимы хорошие методические инструменты, а это учебники, которые будут интересны и педагогам, и детям, добавил советник председателя ОП РК по образованию.
"И в этом году такие единые учебники поступили в Республику Крым по истории. Все школы Симферополя, например, я знаю, недели две-три назад получили их. Это здорово. Теперь мы ждем, что такие же учебники будут и по физике, и по химии, и по биологии, и по географии в 2026 – 2027-м", – сказал Костылев.
Он уверен, что введение с 1 сентября в школах Крыма и всей России единого федерального образовательного стандарта с его унифицированными программами обучения по всем предметам благотворно скажется на учебном процессе.
По мнению Костылева, успех этой реформы гарантирован потому, что России нет необходимости равняться на Запад с его болонской системой образования, настроенной на развитие общества и государства западного образца.
"На сегодняшний момент мы видим, что друзей там у нас особо нет. И синхронизировать с нашими западными соседями ничего не нужно. Быть образовательным придатком мы не должны. Наше образование всегда выстраивалось как такое, которое обеспечивает развитие нашего государства и общества", – сказал Костылев.
И отметил, что будет переход к единым линейкам, как это было в Советском Союзе: один учебник по всей стране по конкретному предмету – элемент формирования единой суверенной образовательной модели.
Такая унификация позволит ребенку, который переехал с семьей в Крым с материковой части России, легко влиться в учебный процесс в любой местной школе, сказал Костылев.
При этом введение единого стандарта не ограничит возможностей тех учителей, которые хотят внедрять в учебный процесс авторские программы, поскольку Минпросвещения РФ утвердило в качестве стандарта лишь канву для учебного процесса, подчеркнул советник председателя ОП РК по образованию.
"То есть, условно, на историю Великой Отечественной войны должно быть столько-то часов. Но тема может быть расширена, название раздела изменено, содержание добавлено, подход немножко изменен", – пояснил гость эфира.
И отметил, что те педагоги, которые в Крыму работают по собственным методикам с первоклассным результатом, несмотря на единообразие рабочих программ по всей стране и по всем предметам, могут утвердить свои программы на уровне региональных министерств при поддержке институтов постдипломного образования и реализовывать свои авторские программы в образовательной организации.
Не менее полезным и важным нововведением в школах Костылев считает и единое расписание уроков.

"Этим будем заниматься в августе... У нас есть вектор, то есть принципы составления расписания, и есть несколько версий расписания, которые разработал наш регулятор. Каждая школа, естественно, будет сама регулировать положение тех или иных предметов. Но вот динамика изучения будет (задана)", – сказал гость эфира.

Так, согласно новым требованиям, в один день у ребенка не должно быть больше двух сложных предметов, как, например, физика и математика. И наоборот, больше двух уроков, предполагающих интеллектуальную разгрузку: "То есть нельзя ставить вместе труд, физкультуру и музыку", – привел пример Костылев.
По его мнению, унифицирование образовательного пространства с созданием единого поля для обучения всех российских детей необходимо, и хотя не все будет гладко, с чего-то начинать нужно, и прежде всего – с расписания и единых федеральных программ.

"В масштабах гигантской страны это благо, что изучение дисциплин будет вестись динамично, равномерно по всей стране", – подытожил педагог.

Напомним, в мае текущего года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что линейку единых школьных учебников по всем школьным предметам подготовят в течение 3 лет.
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Радио "Спутник в Крыму"Образование в Крыму и СевастополеЕвгений КостылевОбразование в РоссииШколаНовости КрымаКрымМинпросвещения РФ
 
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