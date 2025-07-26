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В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
Власти Евпатории поддержали предложение бойца смешанных единоборств (ММА) и общественного деятеля Джеффа Монсона открыть на территории города бесплатную школу... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T16:02
2025-07-26T16:08
джефф монсон
александр юрьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Власти Евпатории поддержали предложение бойца смешанных единоборств (ММА) и общественного деятеля Джеффа Монсона открыть на территории города бесплатную школу единоборств для детей на базе местного Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев по итогам встречи с Монсоном.Монсон предлагает организовать бесплатные занятия для мальчиков и девочек с 6 лет. С ребятами будут заниматься лучшие тренеры, в программу войдут мастер-классы от самого Джеффа, добавил градоначальник.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 июля в Евпатории состоялся прощальные поединок Монсона, которым 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил свою профессиональную карьеру. Его бой с Максом "Топором" Щербаковым закончился вничью.Прощальный бой Монсона состоялся в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проводит в Крыму российский спортивный менеджер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов.Ранее Монсон в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал, что намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму. Особенность всех спортивных школ в том, что дети в них занимаются бесплатно, а тренируют их лучшие.Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.Монсону 54 года. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. Максиму "Топору" Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона

Власти Евпатории поддержали инициативу Джеффа Монсона открыть детскую школу единоборств

16:02 26.07.2025 (обновлено: 16:08 26.07.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВласти Евпатории поддержали инициативу Джеффа Монсона открыть детскую школу единоборств
Власти Евпатории поддержали инициативу Джеффа Монсона открыть детскую школу единоборств
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Власти Евпатории поддержали предложение бойца смешанных единоборств (ММА) и общественного деятеля Джеффа Монсона открыть на территории города бесплатную школу единоборств для детей на базе местного Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев по итогам встречи с Монсоном.
"Джефф Монсон активно развивает детский спорт, создает спортивные школы по всей России. По-моему, включить Евпаторию в этот список – это отличная идея, со стороны администрации сделаем все, чтобы реализовать ее на самом высоком уровне", - написал Юрьев в своем Telegram-канале.
Монсон предлагает организовать бесплатные занятия для мальчиков и девочек с 6 лет. С ребятами будут заниматься лучшие тренеры, в программу войдут мастер-классы от самого Джеффа, добавил градоначальник.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 июля в Евпатории состоялся прощальные поединок Монсона, которым 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил свою профессиональную карьеру. Его бой с Максом "Топором" Щербаковым закончился вничью.
Прощальный бой Монсона состоялся в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проводит в Крыму российский спортивный менеджер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов.
Ранее Монсон в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал, что намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму. Особенность всех спортивных школ в том, что дети в них занимаются бесплатно, а тренируют их лучшие.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
24 июля, 20:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.
В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.
Монсону 54 года. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. Максиму "Топору" Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.
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Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
24 июля, 17:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму
 
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