https://crimea.ria.ru/20250725/poedinok-monsona-i-topora-zakonchilsya-v-evpatorii-vnichyu-1148239008.html

Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью

Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью

В Евпатории прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Им 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T16:49

2025-07-25T16:49

2025-07-25T16:49

джефф монсон

крым

евпатория

спорт

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148239106_30:0:1251:687_1920x0_80_0_0_1d6bfde47d2f63e6f33c731474312ba7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Им 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил свою профессиональную карьеру. Соперником спортсмена выступил эпатажный боец MMA Макс "Toпор" Щербаков.Прощальный бой Монсона состоялся в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проводит в Крыму российский спортивный менеджер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов. В рамках фестиваля в евпаторийском Дворце спорта прошло несколько турниров по разным видам спорта. Фестиваль, объединяющий бокс, полноконтакнтый бой, а также интеллектуальные виды спорта получил название "Кубок Черного моря".Завтра состоятся финальные соревнования по нардам. Эта игра два года назад была признана Министерством спорта РФ официальным видом спорта в России. За доску в Евпатории сядет еще один легендарный спортсмен, титулованный чемпион по боксу, как Монсон получивший российское гражданство, Кевин Владимирович Джонсон. Он проведет любительскую партию с финалистом турнира.Как сообщало агентство РИА Новости Крым, в рамках своего визита на полуостров Монсон посетил Крымский детский хоспис и пообщался с ребятами с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым в очередной раз признался в любви к России и к Крыму, рассказал об открытии бесплатных детских школ единоборств своего имени.Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джефф монсон, крым, евпатория, спорт, бокс