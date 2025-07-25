https://crimea.ria.ru/20250725/poedinok-monsona-i-topora-zakonchilsya-v-evpatorii-vnichyu-1148239008.html
Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью
Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью
В Евпатории прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Им 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T16:49
2025-07-25T16:49
2025-07-25T16:49
джефф монсон
крым
евпатория
спорт
бокс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Им 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил свою профессиональную карьеру. Соперником спортсмена выступил эпатажный боец MMA Макс "Toпор" Щербаков.Прощальный бой Монсона состоялся в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проводит в Крыму российский спортивный менеджер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов. В рамках фестиваля в евпаторийском Дворце спорта прошло несколько турниров по разным видам спорта. Фестиваль, объединяющий бокс, полноконтакнтый бой, а также интеллектуальные виды спорта получил название "Кубок Черного моря".Завтра состоятся финальные соревнования по нардам. Эта игра два года назад была признана Министерством спорта РФ официальным видом спорта в России. За доску в Евпатории сядет еще один легендарный спортсмен, титулованный чемпион по боксу, как Монсон получивший российское гражданство, Кевин Владимирович Джонсон. Он проведет любительскую партию с финалистом турнира.Как сообщало агентство РИА Новости Крым, в рамках своего визита на полуостров Монсон посетил Крымский детский хоспис и пообщался с ребятами с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым в очередной раз признался в любви к России и к Крыму, рассказал об открытии бесплатных детских школ единоборств своего имени.Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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джефф монсон, крым, евпатория, спорт, бокс
Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью
Джефф Монсон в Евпатории вничью закончил свой прощальный поединок
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Им 54-летний русский спортсмен американского происхождения завершил свою профессиональную карьеру. Соперником спортсмена выступил эпатажный боец MMA Макс "Toпор" Щербаков.
Прощальный бой Монсона состоялся в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проводит в Крыму российский спортивный менеджер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов. В рамках фестиваля в евпаторийском Дворце спорта прошло несколько турниров по разным видам спорта. Фестиваль, объединяющий бокс, полноконтакнтый бой, а также интеллектуальные виды спорта получил название "Кубок Черного моря".
Завтра состоятся финальные соревнования по нардам. Эта игра два года назад была признана Министерством спорта РФ официальным видом спорта в России. За доску в Евпатории сядет еще один легендарный спортсмен, титулованный чемпион по боксу, как Монсон получивший российское гражданство, Кевин Владимирович Джонсон. Он проведет любительскую партию с финалистом турнира.
Как сообщало агентство РИА Новости Крым, в рамках своего визита на полуостров Монсон посетил Крымский детский хоспис и пообщался с ребятами с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым в очередной раз признался в любви к России
и к Крыму
, рассказал об открытии бесплатных детских школ
единоборств своего имени.
Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.
В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.
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