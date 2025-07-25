https://crimea.ria.ru/20250725/v-krymu-mogut-otkryt-detskie-shkoly-edinoborstv-monsona-i-khryunova-1148197895.html

В Крыму могут открыть детские школы единоборств Монсона и Хрюнова

В Крыму могут открыть детские школы единоборств Монсона и Хрюнова - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Крыму могут открыть детские школы единоборств Монсона и Хрюнова

Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму. Об этом он рассказала корреспонденту... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-25T06:02

2025-07-25T06:02

2025-07-24T23:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму. Об этом он рассказала корреспонденту РИА Новости Крым в эксклюзивном интервью.Несколько детских спортивных школ на полуострове - это совместный проект Монсона с российским спортивным менеджером, всемирно известным промоутером, организатором профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимиром Хрюновым. Особенность всех спортивных школ в том, что дети в них занимаются бесплатно, а тренируют их лучшие."У нас в команде работают восемь чемпионов России", – подчеркнул чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.Для него очень важно развивать в России, гражданином которой он стал в 2018 году, развивать в России детский спорт."Если дети занимаются спортом, они не сидят в телефонах и перед телевизором. Он с друзьями и развивают характера, силу духа. И я стараюсь делать все возможное для этого", - отметил боец.Бывший гражданин Америки Джефф Монсон в третий раз приехал на полуостров, чтобы здесь в уникальном бойцовском шоу в Евпатории завершить свою спортивную карьеру. В Крыму известнейшего спортсмена представляет Федерация полноконтактного боя. 25 июля в Евпатории пройдет уникальное бойцовское шоу по правилам WTKF, главным боем которого станет прощальный поединок Джеффа Монсона с эпатажным бойцом MMA Максом "Toпором" Щербаковым.Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.Монсону 54 года. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. Максиму "Топору" Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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