https://crimea.ria.ru/20250724/novye-sanktsii-zapada-sposobstvuyut-bespretsedentnomu-sblizheniyu-rf-s-kitaem-1148141230.html
Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
Очередной, 18-й пакет антироссийских санкций способствует новому историческому и беспрецедентному сближению России и Китая в рамках проектов державного... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-24T06:08
2025-07-24T06:08
2025-07-23T23:00
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
китай
политика
александр ирхин
санкции
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0e/1119680981_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3055173c3baf343b24cd68e0512f23a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Очередной, 18-й пакет антироссийских санкций способствует новому историческому и беспрецедентному сближению России и Китая в рамках проектов державного возрождения обеих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.Запад наконец осознал, что прямые санкции против России на нее не действуют так, как ему бы хотелось, поэтому изменил тактику и стал заходить своими рестрикциями со стороны потребителя российского экспорта – в частности, Китая, отметил Ирхин.Однако Китай был готов к тому, что могут предпринять против него как Европа, так и США, поскольку давно взял на вооружение американский проект глобализации, переформатировав на свой лад – не идеологический, а экономический. Так что санкции Запада ему уже не страшны, считает Ирхин."Китай перешел от глобализации, которую перенял у Запада, к сетевой, скрытой. И очень долго не афишировал свои достижения. А сейчас при новых интернет-технологиях скупает предприятия европейские... абсолютно любые, где это выгодно", – сказал политолог.В этом смысле Китай готов и к тому, что может предпринять против КНР президент США Дональд Трамп, добавил он.Но чтобы защитить свои достижения в области технологий и в экономике Китаю сейчас крайне необходимо развивать военно-промышленный комплекс, на что нужно время, и делать это ему помогает Россия на взаимовыгодных условиях, подчеркнул Ирхин.Таким образом, как и ранее, Пекин будет делать все для себя, собственного благополучия и процветания, заметил он. Однако в нынешних геополитических условиях и в контексте передела мира это может позитивно сказаться на стратегическом партнерстве РФ и КНР и, как следствие, усилении не-Запада, считает эксперт."В основе незападного военно-политического сближения лежит не только желание построить многополярную новую модель экономических макрорегионов... И китаецентричность их взгляда выгодна нам тем, что мы можем дружить нашими проектами державного возрождения", – сказал Ирхин.В некотором смысле сегодня под давлением Запада повторяется история беспрецедентного сближения России и Китая в 1937 – 1945 годах, отметил он.Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение, что включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций приближает Китай к заключению с Россией военного союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕСМИД России ввел ответные санкции в отношении ЕвросоюзаЛавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0e/1119680981_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c6bed84099771de998ad8fe66d65f06a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, россия, китай, политика, александр ирхин, санкции, сотрудничество
Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
Идет новое беспрецедентное сближение России с Китаем в условиях давления Запада – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым.
Очередной, 18-й пакет антироссийских санкций
способствует новому историческому и беспрецедентному сближению России и Китая в рамках проектов державного возрождения обеих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.
Запад наконец осознал, что прямые санкции против России на нее не действуют так, как ему бы хотелось, поэтому изменил тактику и стал заходить своими рестрикциями со стороны потребителя российского экспорта – в частности, Китая, отметил Ирхин.
"Прежде всего это энергетический экспорт. И здесь, я думаю, есть и вторичная – политическая санкция, которая направлена на то, чтобы экономика, которая страдает в целом от западной политики, не переходила в военно-политический союз", – заметил эксперт.
Однако Китай был готов к тому, что могут предпринять против него как Европа, так и США, поскольку давно взял на вооружение американский проект глобализации, переформатировав на свой лад – не идеологический, а экономический. Так что санкции Запада ему уже не страшны, считает Ирхин.
"Китай перешел от глобализации, которую перенял у Запада, к сетевой, скрытой. И очень долго не афишировал свои достижения. А сейчас при новых интернет-технологиях скупает предприятия европейские... абсолютно любые, где это выгодно", – сказал политолог.
В этом смысле Китай готов и к тому, что может предпринять против КНР президент США Дональд Трамп, добавил он.
Но чтобы защитить свои достижения в области технологий и в экономике Китаю сейчас крайне необходимо развивать военно-промышленный комплекс, на что нужно время, и делать это ему помогает Россия на взаимовыгодных условиях, подчеркнул Ирхин.
"Китай понимает, что России сейчас в экономическом плане очень нелегко. Потому что любая внешняя политика, тем более война, требует огромных ресурсов. И понимает, что если мы проиграем, то общая граница между Китаем и НАТО появится на пространстве Средней Азии, к примеру. Поэтому мы даем Китаю оставаться в тылу этого столкновения и выигрывать время. А он нам предоставляет экономический ресурс, чтобы, опять же, выигрывать для себя время", – пояснил политолог.
Таким образом, как и ранее, Пекин будет делать все для себя, собственного благополучия и процветания, заметил он. Однако в нынешних геополитических условиях и в контексте передела мира это может позитивно сказаться на стратегическом партнерстве РФ и КНР и, как следствие, усилении не-Запада, считает эксперт.
"В основе незападного военно-политического сближения лежит не только желание построить многополярную новую модель экономических макрорегионов... И китаецентричность их взгляда выгодна нам тем, что мы можем дружить нашими проектами державного возрождения", – сказал Ирхин.
В некотором смысле сегодня под давлением Запада повторяется история беспрецедентного сближения России и Китая в 1937 – 1945 годах, отметил он.
"Преемственность истории поразительная в этом плане. Мы можем за последние 200 лет видеть несколько таких случаев нашего беспрецедентного сближения с Китаем. Сейчас мы, по сути, оказались в той же ситуации. Но расстановка фигур поменялась", – сказал Ирхин.
Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение
, что включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций приближает Китай к заключению с Россией военного союза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: