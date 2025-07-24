https://crimea.ria.ru/20250724/novye-sanktsii-zapada-sposobstvuyut-bespretsedentnomu-sblizheniyu-rf-s-kitaem-1148141230.html

Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем

Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Новые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем

Очередной, 18-й пакет антироссийских санкций способствует новому историческому и беспрецедентному сближению России и Китая в рамках проектов державного... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-24T06:08

2025-07-24T06:08

2025-07-23T23:00

радио "спутник в крыму"

мнения

россия

китай

политика

александр ирхин

санкции

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Очередной, 18-й пакет антироссийских санкций способствует новому историческому и беспрецедентному сближению России и Китая в рамках проектов державного возрождения обеих стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.Запад наконец осознал, что прямые санкции против России на нее не действуют так, как ему бы хотелось, поэтому изменил тактику и стал заходить своими рестрикциями со стороны потребителя российского экспорта – в частности, Китая, отметил Ирхин.Однако Китай был готов к тому, что могут предпринять против него как Европа, так и США, поскольку давно взял на вооружение американский проект глобализации, переформатировав на свой лад – не идеологический, а экономический. Так что санкции Запада ему уже не страшны, считает Ирхин."Китай перешел от глобализации, которую перенял у Запада, к сетевой, скрытой. И очень долго не афишировал свои достижения. А сейчас при новых интернет-технологиях скупает предприятия европейские... абсолютно любые, где это выгодно", – сказал политолог.В этом смысле Китай готов и к тому, что может предпринять против КНР президент США Дональд Трамп, добавил он.Но чтобы защитить свои достижения в области технологий и в экономике Китаю сейчас крайне необходимо развивать военно-промышленный комплекс, на что нужно время, и делать это ему помогает Россия на взаимовыгодных условиях, подчеркнул Ирхин.Таким образом, как и ранее, Пекин будет делать все для себя, собственного благополучия и процветания, заметил он. Однако в нынешних геополитических условиях и в контексте передела мира это может позитивно сказаться на стратегическом партнерстве РФ и КНР и, как следствие, усилении не-Запада, считает эксперт."В основе незападного военно-политического сближения лежит не только желание построить многополярную новую модель экономических макрорегионов... И китаецентричность их взгляда выгодна нам тем, что мы можем дружить нашими проектами державного возрождения", – сказал Ирхин.В некотором смысле сегодня под давлением Запада повторяется история беспрецедентного сближения России и Китая в 1937 – 1945 годах, отметил он.Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение, что включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций приближает Китай к заключению с Россией военного союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕСМИД России ввел ответные санкции в отношении ЕвросоюзаЛавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, китай, политика, александр ирхин, санкции, сотрудничество