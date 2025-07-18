https://crimea.ria.ru/20250718/es-soglasoval-18-yy-paket-sanktsiy-protiv-rossii---chto-v-nego-voshlo--1148045713.html

ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло

ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло - РИА Новости Крым, 18.07.2025

ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло

Представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T10:07

2025-07-18T10:07

2025-07-18T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас.Кроме того, по ее словам, санкции включают снижение потолка цен на российскую нефть, отказ от использования газопроводов "Северный поток". Кроме того, ограничения вводятся в отношении нескольких китайских банков, сотрудничающих с РФ, и нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товарыСанкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFTВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), политика, экономика