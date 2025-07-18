https://crimea.ria.ru/20250718/es-soglasoval-18-yy-paket-sanktsiy-protiv-rossii---chto-v-nego-voshlo--1148045713.html
ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло
ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло - РИА Новости Крым, 18.07.2025
ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло
Представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T10:07
2025-07-18T10:07
2025-07-18T09:59
россия
новости
санкции
санкции против россии
европейский союз (ес)
политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас.Кроме того, по ее словам, санкции включают снижение потолка цен на российскую нефть, отказ от использования газопроводов "Северный поток". Кроме того, ограничения вводятся в отношении нескольких китайских банков, сотрудничающих с РФ, и нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товарыСанкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFTВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), политика, экономика
ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошло
Представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас.
"ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 танкеров теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", - сказала она.
Кроме того, по ее словам, санкции включают снижение потолка цен на российскую нефть, отказ от использования газопроводов "Северный поток". Кроме того, ограничения вводятся в отношении нескольких китайских банков, сотрудничающих с РФ, и нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: