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МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза

МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза - РИА Новости Крым, 22.07.2025

МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза

Москва запретила въезд в Россию ряду представителей европейских институций и граждан стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T11:49

2025-07-22T11:49

2025-07-22T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Москва запретила въезд в Россию ряду представителей европейских институций и граждан стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении МИД об ответных мерах на 17-й и 18-й пакеты санкций против РФ.Кроме того, санкции введены в отношении должностных лиц и политиков, ответственных за организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море, причастных к преследованию российских должностных лиц и занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства.Также ограничения введены в отношении гражданских активистов, представителей научного сообщества и депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, пытающихся навредить отношениям России с другими государствами, "отличившихся" своей русофобской риторикой и голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.Ранее представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. В него среди прочего вошли ограничения в отношении 105 танкеров, ограничение доступа российских банков к финансированию и снижение "потолка" цен на нефть. Кроме того, ограничения вводятся в отношении нескольких китайских банков, сотрудничающих с РФ, и нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товарыСанкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFTВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием

балтийское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, новости, балтийское море, поставки западного оружия украине