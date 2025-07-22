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МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза
МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза - РИА Новости Крым, 22.07.2025
МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза
Москва запретила въезд в Россию ряду представителей европейских институций и граждан стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T11:49
2025-07-22T11:50
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европейский союз (ес)
санкции
санкции против россии
политика
внешняя политика
новости
балтийское море
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Москва запретила въезд в Россию ряду представителей европейских институций и граждан стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении МИД об ответных мерах на 17-й и 18-й пакеты санкций против РФ.Кроме того, санкции введены в отношении должностных лиц и политиков, ответственных за организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море, причастных к преследованию российских должностных лиц и занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства.Также ограничения введены в отношении гражданских активистов, представителей научного сообщества и депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, пытающихся навредить отношениям России с другими государствами, "отличившихся" своей русофобской риторикой и голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.Ранее представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. В него среди прочего вошли ограничения в отношении 105 танкеров, ограничение доступа российских банков к финансированию и снижение "потолка" цен на нефть. Кроме того, ограничения вводятся в отношении нескольких китайских банков, сотрудничающих с РФ, и нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товарыСанкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFTВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
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министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, новости, балтийское море, поставки западного оружия украине
МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза

Россия включила в санкционный список граждан ЕС за оказание военной помощи Украине

11:49 22.07.2025 (обновлено: 11:50 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Москва запретила въезд в Россию ряду представителей европейских институций и граждан стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении МИД об ответных мерах на 17-й и 18-й пакеты санкций против РФ.
"Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.
Кроме того, санкции введены в отношении должностных лиц и политиков, ответственных за организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море, причастных к преследованию российских должностных лиц и занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства.
Также ограничения введены в отношении гражданских активистов, представителей научного сообщества и депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, пытающихся навредить отношениям России с другими государствами, "отличившихся" своей русофобской риторикой и голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.
"Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее представители государств Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. В него среди прочего вошли ограничения в отношении 105 танкеров, ограничение доступа российских банков к финансированию и снижение "потолка" цен на нефть. Кроме того, ограничения вводятся в отношении нескольких китайских банков, сотрудничающих с РФ, и нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Европейский Союз (ЕС)СанкцииСанкции против РоссииПолитикаВнешняя политикаНовостиБалтийское мореПоставки западного оружия Украине
 
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