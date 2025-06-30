https://crimea.ria.ru/20250630/sanktsii-evrosoyuza-protiv-rossii-oslabili-doverie-globalnogo-yuga-k-swift-1147598178.html

Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT

Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT

Эксперты и финансисты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T16:07

2025-06-30T16:07

2025-06-30T16:11

служба внешней разведки (свр)

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Эксперты и финансисты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.В частности, европейские эксперты обвиняют чиновников ЕС в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT."Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT", – отметили в СВР.Как отметили в ведомстве, всем развивающимся странам уже стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада. Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в Китае, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров.Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны, поскольку еврочиновники "давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", считают в Службе внешней разведки России.Ранее СМИ сообщили, что принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России откладывается из-за разногласий с рядом стран. В частности, очередное ужесточение ограничений блокируют Словакия и Венгрия, которые требуют от Еврокомиссии (ЕК) энергетических гарантий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружиемЕвропа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), европейский союз (ес), мнения, политика, экономика