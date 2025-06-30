https://crimea.ria.ru/20250630/sanktsii-evrosoyuza-protiv-rossii-oslabili-doverie-globalnogo-yuga-k-swift-1147598178.html
Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT
Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT
Эксперты и финансисты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T16:07
2025-06-30T16:07
2025-06-30T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Эксперты и финансисты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.В частности, европейские эксперты обвиняют чиновников ЕС в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT."Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT", – отметили в СВР.Как отметили в ведомстве, всем развивающимся странам уже стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада. Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в Китае, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров.Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны, поскольку еврочиновники "давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", считают в Службе внешней разведки России.Ранее СМИ сообщили, что принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России откладывается из-за разногласий с рядом стран. В частности, очередное ужесточение ограничений блокируют Словакия и Венгрия, которые требуют от Еврокомиссии (ЕК) энергетических гарантий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружиемЕвропа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ
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служба внешней разведки (свр), европейский союз (ес), мнения, политика, экономика
Санкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFT
Эксперты из ЕС пытаются отговорить Брюссель от ужесточения санкций против России – СВР
16:07 30.06.2025 (обновлено: 16:11 30.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Эксперты и финансисты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", – говорится в заявлении.
В частности, европейские эксперты обвиняют чиновников ЕС в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT.
"Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT", – отметили в СВР.
Как отметили в ведомстве, всем развивающимся странам уже стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада. Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в Китае, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров.
Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны, поскольку еврочиновники "давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", считают в Службе внешней разведки России.
Ранее СМИ сообщили, что принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России откладывается из-за разногласий с рядом стран. В частности, очередное ужесточение ограничений блокируют Словакия и Венгрия, которые требуют от Еврокомиссии (ЕК) энергетических гарантий.
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