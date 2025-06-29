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В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием

В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием

Санкции являются обоюдоострым оружием, и, чем серьезнее ограничения против России вводятся, тем ощутимее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T12:39

2025-06-29T12:39

2025-06-29T12:48

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Санкции являются обоюдоострым оружием, и, чем серьезнее ограничения против России вводятся, тем ощутимее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он прокомментировал стремление лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России.При этом Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят."То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков.При этом Москва уже научилась справляться с последствиями санкций, отметил представитель Кремля.16 июня Европейский союз продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на один год - до 23 июня 2026 года.В мае совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ. В новый санкционный список попал "Херсонес Таврический", а также входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".В феврале Совет ЕС в утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. В списке также оказались сенаторы от Крыма, Сергей Карякин и Юрий Нимченко.24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не хочет вводить новые санкции против России"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музеяСанкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, санкции, санкции против россии, экономика, в мире, европейский союз (ес), политика, внешняя политика, новости