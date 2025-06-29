Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250629/v-kremle-nazvali-sanktsii-protiv-rossii-oboyudoostrym-oruzhiem-1147568885.html
В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
Санкции являются обоюдоострым оружием, и, чем серьезнее ограничения против России вводятся, тем ощутимее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T12:39
2025-06-29T12:48
дмитрий песков
россия
санкции
санкции против россии
экономика
в мире
европейский союз (ес)
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Санкции являются обоюдоострым оружием, и, чем серьезнее ограничения против России вводятся, тем ощутимее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так он прокомментировал стремление лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России.При этом Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят."То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков.При этом Москва уже научилась справляться с последствиями санкций, отметил представитель Кремля.16 июня Европейский союз продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на один год - до 23 июня 2026 года.В мае совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ. В новый санкционный список попал "Херсонес Таврический", а также входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".В феврале Совет ЕС в утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. В списке также оказались сенаторы от Крыма, Сергей Карякин и Юрий Нимченко.24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не хочет вводить новые санкции против России"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музеяСанкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3768baf52297f85e4c9fc6edf1b5c2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, санкции, санкции против россии, экономика, в мире, европейский союз (ес), политика, внешняя политика, новости
В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием

Санкции против России являются обоюдоострым оружием – Песков

12:39 29.06.2025 (обновлено: 12:48 29.06.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Санкции являются обоюдоострым оружием, и, чем серьезнее ограничения против России вводятся, тем ощутимее обратная отдача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал стремление лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России.
"Чем серьезнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Все-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
При этом Россия не сомневается, что новый пакет санкций против нее будет принят.
"То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков.
При этом Москва уже научилась справляться с последствиями санкций, отметил представитель Кремля.
"У нас уже все-таки за уже почти четыре года появилась какая-то резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Поэтому это все потребует дополнительной работы, в конце концов свет клином не сошелся на этих санкциях. Будем минимизировать последствия ", - отметил Песков.
16 июня Европейский союз продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на один год - до 23 июня 2026 года.
В мае совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ. В новый санкционный список попал "Херсонес Таврический", а также входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".
В феврале Совет ЕС в утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. В списке также оказались сенаторы от Крыма, Сергей Карякин и Юрий Нимченко.
24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп не хочет вводить новые санкции против России
"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ
 
Дмитрий ПесковРоссияСанкцииСанкции против РоссииЭкономикаВ миреЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
12:52Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
12:39В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
12:11Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
12:08"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
11:54Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
11:37Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
11:24Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
11:05Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
10:33Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня
10:21Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
10:04В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
09:35Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
09:18Крымский мост - ситуация утром в воскресенье
09:12Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова
08:57"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиков
08:34Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
08:07В Севастополе непогода остановила паром
07:3790% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
07:12Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния