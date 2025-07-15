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Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары
Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T16:00
2025-07-15T16:00
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины. Слова дипломата цитирует РИА Новости.Он добавил, что российские торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. По словам Лаврова, у них есть международные обязательства."И зная партнеров наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах", – подчеркнул глава МИД РФ.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что заявление Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на УкраинеПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, видео, мнения, россия, новости, дональд трамп, политика, пошлина
Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары

Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары

16:00 15.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины. Слова дипломата цитирует РИА Новости.

"Против нас и так объявлено беспрецедентное количество санкций, справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся. Этот вывод тоже основан на оценке, на анализе независимых, в том числе многих западных экономистов и политиков", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что российские торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. По словам Лаврова, у них есть международные обязательства.
"И зная партнеров наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах", – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что заявление Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России.
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