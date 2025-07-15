https://crimea.ria.ru/20250715/lavrov-otvetil-na-ugrozy-trampa-o-vvedenii-poshlin-na-rossiyskie-tovary-1147965045.html

Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары

Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T16:00

2025-07-15T16:00

2025-07-15T16:00

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины. Слова дипломата цитирует РИА Новости.Он добавил, что российские торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. По словам Лаврова, у них есть международные обязательства."И зная партнеров наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах", – подчеркнул глава МИД РФ.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Европой о поставках вооружений Киеву и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что заявление Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на УкраинеПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, видео, мнения, россия, новости, дональд трамп, политика, пошлина