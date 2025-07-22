https://crimea.ria.ru/20250722/plechom-k-plechu-k-chemu-vedut-kitay-antirossiyskie-sanktsii-1148106013.html

"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции

"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции - РИА Новости Крым, 22.07.2025

"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции

Включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций приближает Китай к заключению с Россией военного союза. То есть, отношений в концепции "плечом... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T08:47

2025-07-22T08:47

2025-07-22T08:47

радио "спутник в крыму"

китай

павел шипилин

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внешняя политика

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К чему ведут Китай антироссийские санкции – мнение К чему ведут Китай антироссийские санкции – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций приближает Китай к заключению с Россией военного союза. То есть, отношений в концепции "плечом к плечу", а не "спина к спине", как это есть сейчас. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, каждая страна в условиях политических и экономических противостояний, в частности ограничительных мер и тарифных войн, старается не делать резких шагов, пока это не коснется ее непосредственно и жестко.Китай в этом смысле более предусмотрителен, чем кто-либо, хотя "прекрасно понимает, что и до него дойдет, а во многих случаях и дошло", отметил политолог."Китай, конечно, основная цель (Запада – ред.). Его пытаются стравить с Тайванем, заставить воевать. И он отдает в этом отчет", – заметил Шипилин.При этом Пекин уже вполне хорошо осознает, что "аппетиты у гегемона растут, и его просто придушат, если он не предпримет каких-то решительных действий", добавил он."Санкции и угрозы президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин за покупку нашей нефти Китай воспринимает вполне адекватно. Проблемы сейчас с нефтью из Ирана, и куда ему (Китаю – ред.) деваться, где нефть брать? Только в России. Поэтому он, мне кажется, правильно понимает, что очередь до него уже дошла практически... И благодаря вот этим намекам – через санкции европейские и американские – он дойдет до той мысли, что его просто будут кушать и не подавятся", – прокомментировал Шипилин.И хотя Пекин все еще не решается на последний шаг, он рано или поздно сделает его, уверен политолог.Ранее в министерстве коммерции Китая заявили, что власти КНР будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.Совет ЕС 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Документ коснулся 14 физических лиц, в числе которых и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов, а также 41 юридическое лицо, из них 18 зарегистрированы в Китае, ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, Индии и Азербайджане.Пекин уже заявил, что включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС, негативно влияет на его торговые отношения с Брюсселем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕСЛавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20250508/rossiya-i-kitay-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-o-globalnoy-stabilnosti-1146307231.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, павел шипилин, санкции, санкции против россии, сша, в мире, политика, внешняя политика, мнения, россия