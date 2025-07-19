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"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС
"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС - РИА Новости Крым, 19.07.2025
"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС
С введением санкций ЕС можно только поздравить, и всем надо спокойно реагировать на подобное и продолжать работать – значит, все мы делаем правильно. Так... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T10:42
2025-07-19T10:46
мнения
владимир курьянов
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
крым под санкциями
санкции против россии
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С введением санкций ЕС можно только поздравить, и всем надо спокойно реагировать на подобное и продолжать работать – значит, все мы делаем правильно. Так исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов прокомментировал РИА Новости Крым свое попадание в санкционный список ЕС в рамках нового пакета санкций Евросоюза против России.И добавил, что ему все равно. "Какая реакция от меня должна быть? Если люди сходят с ума, то я им никак не помогу. Там нужен психиатр, по-видимому, или еще более серьезные специалисты для того, чтобы у них мозги встали на место", – добавил руководитель университета.По его мнению, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, под санкции, в частности, попал и. о. ректора им. Вернадского Владимир Курьянов. Также санкции введены против режиссера Карена ШахназароваНовые санкции запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.О согласовании нового, 18-го пакета санкций против РФ, сообщалось накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского судаТрамп высказался о введении новых санкций против РоссииЛавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары
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мнения, владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым под санкциями, санкции против россии, европейский союз (ес)
"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС

В Крыму исполняющий обязанности ректора КФУ оценил введенные против него санкции Евросоюза

10:42 19.07.2025 (обновлено: 10:46 19.07.2025)
 
© РИА Новости КрымИсполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов
Исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С введением санкций ЕС можно только поздравить, и всем надо спокойно реагировать на подобное и продолжать работать – значит, все мы делаем правильно. Так исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов прокомментировал РИА Новости Крым свое попадание в санкционный список ЕС в рамках нового пакета санкций Евросоюза против России.
"Поздравить, конечно", – сказал Курьянов в ответ на вопрос, следует ли ему адресовать поздравления или посочувствовать. – Значит, мы все делаем правильно".
И добавил, что ему все равно. "Какая реакция от меня должна быть? Если люди сходят с ума, то я им никак не помогу. Там нужен психиатр, по-видимому, или еще более серьезные специалисты для того, чтобы у них мозги встали на место", – добавил руководитель университета.
По его мнению, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.

"Спокойно работаем дальше и все. Делаем свое дело. Я всем желаю того же. Спокойно реагировать и идти дальше по выбранной дороге", – подытожил Курьянов.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, под санкции, в частности, попал и. о. ректора им. Вернадского Владимир Курьянов. Также санкции введены против режиссера Карена Шахназарова
Новые санкции запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.
О согласовании нового, 18-го пакета санкций против РФ, сообщалось накануне.
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МненияВладимир КурьяновКФУ (Крымский федеральный университет)Новости КрымаКрым под санкциямиСанкции против РоссииЕвропейский Союз (ЕС)
 
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