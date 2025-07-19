https://crimea.ria.ru/20250719/mozhno-pozdravit-ispolnyayuschiy-obyazannosti-rektora-kfu-o-sanktsiyakh-es-1148067804.html

"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС

"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС - РИА Новости Крым, 19.07.2025

"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС

С введением санкций ЕС можно только поздравить, и всем надо спокойно реагировать на подобное и продолжать работать – значит, все мы делаем правильно. Так... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T10:42

2025-07-19T10:42

2025-07-19T10:46

мнения

владимир курьянов

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

крым под санкциями

санкции против россии

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С введением санкций ЕС можно только поздравить, и всем надо спокойно реагировать на подобное и продолжать работать – значит, все мы делаем правильно. Так исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов прокомментировал РИА Новости Крым свое попадание в санкционный список ЕС в рамках нового пакета санкций Евросоюза против России.И добавил, что ему все равно. "Какая реакция от меня должна быть? Если люди сходят с ума, то я им никак не помогу. Там нужен психиатр, по-видимому, или еще более серьезные специалисты для того, чтобы у них мозги встали на место", – добавил руководитель университета.По его мнению, единственной реакцией любого крымчанина на случившееся может быть продолжение работы, которая ведется.Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, под санкции, в частности, попал и. о. ректора им. Вернадского Владимир Курьянов. Также санкции введены против режиссера Карена ШахназароваНовые санкции запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.О согласовании нового, 18-го пакета санкций против РФ, сообщалось накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского судаТрамп высказался о введении новых санкций против РоссииЛавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым под санкциями, санкции против россии, европейский союз (ес)