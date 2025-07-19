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Ректор КФУ Владимир Курьянов попал под санкции Евросоюза - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Ректор КФУ Владимир Курьянов попал под санкции Евросоюза
Ректор КФУ Владимир Курьянов попал под санкции Евросоюза - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Ректор КФУ Владимир Курьянов попал под санкции Евросоюза
Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости. Под санкции... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T08:37
2025-07-19T08:37
новости
новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
крым
европейский союз (ес)
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости. Под санкции попал, в том числе, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов.Также санкции введены против режиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Новые санкции запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.Также вводится автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть – он снизит потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.Запрещен импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США.Вводится полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками".Прекращается действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии.Среди юрлиц попали под ограничения Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод, Государственный Рязанский приборный завод, Акционерное общество "Полимер", ООО "Инроел", "Крафттек", "Аэроскан". Среди этих юрлиц 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товарыСанкции Евросоюза против России ослабили доверие Глобального Юга к SWIFTВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, крым, европейский союз (ес), санкции
Ректор КФУ Владимир Курьянов попал под санкции Евросоюза

Ректор КФУ Владимир Курьянов попал под санкции Евросоюза

08:37 19.07.2025
 
© Telegram-канал Минобрнауки РоссииКурьянов Владимир Олегович
Курьянов Владимир Олегович
© Telegram-канал Минобрнауки России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости. Под санкции попал, в том числе, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов.
Также санкции введены против режиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Новые санкции запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.
Также вводится автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть – он снизит потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
Запрещен импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США.
Вводится полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками".
Прекращается действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии.
Среди юрлиц попали под ограничения Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод, Государственный Рязанский приборный завод, Акционерное общество "Полимер", ООО "Инроел", "Крафттек", "Аэроскан". Среди этих юрлиц 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
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НовостиНовости КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновКрымЕвропейский Союз (ЕС)Санкции
 
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