https://crimea.ria.ru/20250718/eto-teatr-absurda-senator-karyakin-otvetil-na-prigovor-ukrainskogo-suda-1148061596.html

"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда

"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда - РИА Новости Крым, 18.07.2025

"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда

Суд на территории Украины заочно приговорил сенатора Российской Федерации от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T17:45

2025-07-18T17:45

2025-07-18T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. Суд на территории Украины заочно приговорил сенатора Российской Федерации от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают украинские СМИ.Карякина обвиняют в финансировании вооруженной агрессии против Украины. Сенатор, в свою очередь, назвал обвинения политически мотивированными и "абсурдным театром киевского режима".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против Сергея Карякина. Ограничения предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошлоЕС продлил санкции против Крыма и СевастополяShaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, украина, новости, мнения, политика, новости сво