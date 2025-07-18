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"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250718/eto-teatr-absurda-senator-karyakin-otvetil-na-prigovor-ukrainskogo-suda-1148061596.html
"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда - РИА Новости Крым, 18.07.2025
"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
Суд на территории Украины заочно приговорил сенатора Российской Федерации от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T17:45
2025-07-18T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. Суд на территории Украины заочно приговорил сенатора Российской Федерации от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают украинские СМИ.Карякина обвиняют в финансировании вооруженной агрессии против Украины. Сенатор, в свою очередь, назвал обвинения политически мотивированными и "абсурдным театром киевского режима".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против Сергея Карякина. Ограничения предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против России - что в него вошлоЕС продлил санкции против Крыма и СевастополяShaman и Расторгуев попали под санкции Зеленского
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сергей карякин, украина, новости, мнения, политика, новости сво
"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда

На Украине Сергея Карякина приговорили к 9 годам - ответ сенатора

17:45 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. Суд на территории Украины заочно приговорил сенатора Российской Федерации от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают украинские СМИ.
Карякина обвиняют в финансировании вооруженной агрессии против Украины. Сенатор, в свою очередь, назвал обвинения политически мотивированными и "абсурдным театром киевского режима".

"Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа. С помощью своего канала и сбора Народного Фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня - показатель, что я поступаю правильно. Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины!", – ответил сенатор РИА Новости Крым.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против Сергея Карякина. Ограничения предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
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Заголовок открываемого материала
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