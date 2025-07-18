"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
На Украине Сергея Карякина приговорили к 9 годам - ответ сенатора
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Карякин
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. Суд на территории Украины заочно приговорил сенатора Российской Федерации от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают украинские СМИ.
Карякина обвиняют в финансировании вооруженной агрессии против Украины. Сенатор, в свою очередь, назвал обвинения политически мотивированными и "абсурдным театром киевского режима".
"Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа. С помощью своего канала и сбора Народного Фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня - показатель, что я поступаю правильно. Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины!", – ответил сенатор РИА Новости Крым.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций и лишении госнаград против 18 политических и культурных деятелей, в том числе против Сергея Карякина. Ограничения предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: