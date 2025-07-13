Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250713/lavrov-i-van-i-dogovorilis-o-novom-etape-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-1147923465.html
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T18:35
2025-07-13T18:38
новости
сергей лавров
ван и
россия
китай
сотрудничество
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147923971_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_0146c8021bc89937f7573dd496c2a5d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщают в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.Стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Министры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества, включая гуманитарную сферу.Лавров и Ван И подчеркнули важность скоординированных усилий двух стран на международной арене, в том числе в ООН, Совете Безопасности, БРИКС, G20 и АТЭС.В числе международных тем, затронутых на переговорах, оказались отношения с США, ситуация вокруг украинского кризиса, включая необходимость его урегулирования в строгом соответствии с Уставом ООН, а также обострения на Ближнем Востоке и в Восточной Азии – в частности, ирано-израильский конфликт и обстановка на Корейском полуострове.Переговоры прошли в атмосфере доверия и конструктивности, отражая высокий уровень взаимопонимания и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробностиРоссия становится для КНР заметным партнером в экономике - ПутинОтношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147923971_115:0:1252:853_1920x0_80_0_0_2a40cb8f476fc7577e56936436ab26ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей лавров, ван и, россия, китай, сотрудничество, в мире, политика
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая

Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине на полях Совета министров иностранных дел ШОС

18:35 13.07.2025 (обновлено: 18:38 13.07.2025)
 
© МИД РоссииМинистры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И
© МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщают в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.
Стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Министры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества, включая гуманитарную сферу.

"Углубленный обмен мнениями состоялся по вопросам взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс", – говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Ван И подчеркнули важность скоординированных усилий двух стран на международной арене, в том числе в ООН, Совете Безопасности, БРИКС, G20 и АТЭС.
В числе международных тем, затронутых на переговорах, оказались отношения с США, ситуация вокруг украинского кризиса, включая необходимость его урегулирования в строгом соответствии с Уставом ООН, а также обострения на Ближнем Востоке и в Восточной Азии – в частности, ирано-израильский конфликт и обстановка на Корейском полуострове.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии", – добавили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры прошли в атмосфере доверия и конструктивности, отражая высокий уровень взаимопонимания и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
 
НовостиСергей ЛавровВан ИРоссияКитайСотрудничествоВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
18:22Беспилотник сбили над Черным морем
18:10Сморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи
17:40Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
17:20Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду
16:52От каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь
16:17Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей
15:39К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
15:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:43Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос
14:20Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений
13:43Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели
13:12Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам
12:32Площадь пожара под Симферополем выросла почти в три раза
12:22Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot
12:05Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе
11:43Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США
11:08Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
10:39"Американская мечта" разбилась об Трампа: украинцы бегут из США
10:06В Крыму и Севастополе объявили затяжное штормовое предупреждение
Лента новостейМолния