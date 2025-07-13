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Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T18:35
2025-07-13T18:35
2025-07-13T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщают в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.Стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Министры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества, включая гуманитарную сферу.Лавров и Ван И подчеркнули важность скоординированных усилий двух стран на международной арене, в том числе в ООН, Совете Безопасности, БРИКС, G20 и АТЭС.В числе международных тем, затронутых на переговорах, оказались отношения с США, ситуация вокруг украинского кризиса, включая необходимость его урегулирования в строгом соответствии с Уставом ООН, а также обострения на Ближнем Востоке и в Восточной Азии – в частности, ирано-израильский конфликт и обстановка на Корейском полуострове.Переговоры прошли в атмосфере доверия и конструктивности, отражая высокий уровень взаимопонимания и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробностиРоссия становится для КНР заметным партнером в экономике - ПутинОтношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
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новости, сергей лавров, ван и, россия, китай, сотрудничество, в мире, политика
Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине на полях Совета министров иностранных дел ШОС
18:35 13.07.2025 (обновлено: 18:38 13.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщают в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.
Стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Министры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества, включая гуманитарную сферу.
"Углубленный обмен мнениями состоялся по вопросам взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс", – говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров и Ван И подчеркнули важность скоординированных усилий двух стран на международной арене, в том числе в ООН, Совете Безопасности, БРИКС, G20 и АТЭС.
В числе международных тем, затронутых на переговорах, оказались отношения с США, ситуация вокруг украинского кризиса, включая необходимость его урегулирования в строгом соответствии с Уставом ООН, а также обострения на Ближнем Востоке и в Восточной Азии – в частности, ирано-израильский конфликт и обстановка на Корейском полуострове.
"Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии", – добавили в пресс-службе МИД РФ.
Переговоры прошли в атмосфере доверия и конструктивности, отражая высокий уровень взаимопонимания и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая развиваются уверенно
и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире.
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