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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные к этому часу - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные к этому часу
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные к этому часу - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные к этому часу
Пять пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма к этому времени задерживаются в пути из-за ЧП в Ростовской области, информирует... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T17:52
2025-07-21T17:52
гранд сервис экспресс
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крым
новости
поезд
железная дорога
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пять пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма к этому времени задерживаются в пути из-за ЧП в Ростовской области, информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" по состоянию на 17:20По данным компании, поезд №183/184 Мурманск – Севастополь отправлением 17 июля задерживается на 4 часа, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 20 июля опаздывает на 3,5 часа, №17/18 Москва – Симферополь и №167/168 Москва – Симферополь, отправлением 20 июля – на три часа, состав №97/98 Москва – Симферополь отправлением 20 июля опаздывает на час.Поезд №17/18 Симферополь – Москва задерживается на 4,5 часа, №473/474 Симферополь – Смоленск – на четыре часа, №163/164 Феодосия – Москва, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №67/68 Симферополь – Москва – на 3,5 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург опаздывает на 2,5 часа, №173/174 Евпатория – Москва – на полтора. Все эти составы выехали из Крыма 20 июля.Вышедший 19 числа из Симферополя в Пермь поезд №141/142 задерживается на 2,5 часа.Задержка поездов РЖД сокращается, информировали ранее в пресс-службе компании.Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области, в этой связи составы отстают от графиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый деньПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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4.7
96
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гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новости, поезд, железная дорога, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные к этому часу

14 поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области – перевозчик

17:52 21.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Пять пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма к этому времени задерживаются в пути из-за ЧП в Ростовской области, информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" по состоянию на 17:20
По данным компании, поезд №183/184 Мурманск – Севастополь отправлением 17 июля задерживается на 4 часа, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 20 июля опаздывает на 3,5 часа, №17/18 Москва – Симферополь и №167/168 Москва – Симферополь, отправлением 20 июля – на три часа, состав №97/98 Москва – Симферополь отправлением 20 июля опаздывает на час.
Поезд №17/18 Симферополь – Москва задерживается на 4,5 часа, №473/474 Симферополь – Смоленск – на четыре часа, №163/164 Феодосия – Москва, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №67/68 Симферополь – Москва – на 3,5 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург опаздывает на 2,5 часа, №173/174 Евпатория – Москва – на полтора. Все эти составы выехали из Крыма 20 июля.
Вышедший 19 числа из Симферополя в Пермь поезд №141/142 задерживается на 2,5 часа.
Задержка поездов РЖД сокращается, информировали ранее в пресс-службе компании.
Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области, в этой связи составы отстают от графиков.
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Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымНовостиПоездЖелезная дорогаЗадержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области
 
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