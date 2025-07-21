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Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями
Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями
Задержка поездов РЖД, опаздывающих по пути следования из-за ЧП в Ростовской области, сокращается, информирует пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T17:16
2025-07-21T17:16
2025-07-21T17:16
российские железные дороги (ржд)
новости
железная дорога
поезд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Задержка поездов РЖД, опаздывающих по пути следования из-за ЧП в Ростовской области, сокращается, информирует пресс-служба компании.По данным пресс-службы, к этому времени удалось сократить время опоздания 24 поездов. Еще пять введены в график."Через барьерные места движение организовано со сниженной скоростью. РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров", – подчеркнули в компании.Информацию о фактическом движении поездов пассажирам рекомендуют уточнять в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте перевозчика, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов.По состоянию на 14:40 из-за ЧП в Ростовской области задерживались шесть пассажирских составов, следующих в Крым и девять поездов из Крыма, информировала компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области, в этой связи составы отстают от графиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый деньПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, поезд, происшествия
Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями
Задержка поездов РЖД сокращается – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Задержка поездов РЖД, опаздывающих по пути следования из-за ЧП в Ростовской области, сокращается, информирует пресс-служба компании.
"Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, к этому времени удалось сократить время опоздания 24 поездов. Еще пять введены в график.
"Через барьерные места движение организовано со сниженной скоростью. РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров", – подчеркнули в компании.
Информацию о фактическом движении поездов пассажирам рекомендуют уточнять в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте перевозчика, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов.
По состоянию на 14:40 из-за ЧП в Ростовской области задерживались шесть пассажирских составов, следующих в Крым
и девять поездов из Крыма, информировала компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области
, в этой связи составы отстают от графиков.
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