https://crimea.ria.ru/20250721/zaderzhka-poezdov-rzhd--situatsiya-s-opozdaniyami-1148111970.html

Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями

Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями

Задержка поездов РЖД, опаздывающих по пути следования из-за ЧП в Ростовской области, сокращается, информирует пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T17:16

2025-07-21T17:16

2025-07-21T17:16

российские железные дороги (ржд)

новости

железная дорога

поезд

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Задержка поездов РЖД, опаздывающих по пути следования из-за ЧП в Ростовской области, сокращается, информирует пресс-служба компании.По данным пресс-службы, к этому времени удалось сократить время опоздания 24 поездов. Еще пять введены в график."Через барьерные места движение организовано со сниженной скоростью. РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров", – подчеркнули в компании.Информацию о фактическом движении поездов пассажирам рекомендуют уточнять в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте перевозчика, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов.По состоянию на 14:40 из-за ЧП в Ростовской области задерживались шесть пассажирских составов, следующих в Крым и девять поездов из Крыма, информировала компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области, в этой связи составы отстают от графиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый деньПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, поезд, происшествия