https://crimea.ria.ru/20250721/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma--aktualnaya-informatsiya-1148107407.html

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация

Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма по состоянию на 14:40 21 июля задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T15:10

2025-07-21T15:10

2025-07-21T15:10

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

новости

поезд

железная дорога

задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076140_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_e5f3087dd94f55787f46ffa076f5b6c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма по состоянию на 14:40 21 июля задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, на 4,5 часа задерживается отправление поездов №27/28 Москва – Симферополь, №183/184 Мурманск – Севастополь, и №97/98 Москва – Симферополь .Также на 3,5 часа задерживается отправление поездов №167/168 Москва – Симферополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, на три часа – №17/18 Москва – Симферополь.Из Крыма с опозданием на 4,5 часа идут составы №473/474 Симферополь – Смоленск и №17/18 Симферополь – Москва.На 3,5 часа задерживается поезд №163/164 Феодосия – Москва, на три часа – №27/28 Симферополь – Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, на 2,5 часа – №141/142 Симферополь – Пермь, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург и №67/68 Симферополь – Москва. С опозданием на два часа идет состав №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург.Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новости, поезд, железная дорога, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области