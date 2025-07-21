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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация
Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма по состоянию на 14:40 21 июля задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T15:10
2025-07-21T15:10
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новости крыма
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поезд
железная дорога
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма по состоянию на 14:40 21 июля задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, на 4,5 часа задерживается отправление поездов №27/28 Москва – Симферополь, №183/184 Мурманск – Севастополь, и №97/98 Москва – Симферополь .Также на 3,5 часа задерживается отправление поездов №167/168 Москва – Симферополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, на три часа – №17/18 Москва – Симферополь.Из Крыма с опозданием на 4,5 часа идут составы №473/474 Симферополь – Смоленск и №17/18 Симферополь – Москва.На 3,5 часа задерживается поезд №163/164 Феодосия – Москва, на три часа – №27/28 Симферополь – Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, на 2,5 часа – №141/142 Симферополь – Пермь, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург и №67/68 Симферополь – Москва. С опозданием на два часа идет состав №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург.Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новости, поезд, железная дорога, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальная информация

15 поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

15:10 21.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и девять поездов из Крыма по состоянию на 14:40 21 июля задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По данным перевозчика, на 4,5 часа задерживается отправление поездов №27/28 Москва – Симферополь, №183/184 Мурманск – Севастополь, и №97/98 Москва – Симферополь .
Также на 3,5 часа задерживается отправление поездов №167/168 Москва – Симферополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, на три часа – №17/18 Москва – Симферополь.
Из Крыма с опозданием на 4,5 часа идут составы №473/474 Симферополь – Смоленск и №17/18 Симферополь – Москва.
На 3,5 часа задерживается поезд №163/164 Феодосия – Москва, на три часа – №27/28 Симферополь – Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, на 2,5 часа – №141/142 Симферополь – Пермь, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург и №67/68 Симферополь – Москва. С опозданием на два часа идет состав №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург.

"Время задержки указано ориентировочное. Поезд может отправиться раньше. Просим на вокзал прибыть заблаговременно. Пассажирам по возможности предоставляется питание", – отметили в компании.

Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.
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Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымНовостиПоездЖелезная дорогаЗадержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области
 
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