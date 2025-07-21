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Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали
Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали
Персонал и воспитанников детского сада в Бердянске пришлось эвакуировать из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ, никто не пострадал... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T21:52
2025-07-21T21:57
бердянск
евгений балицкий
новости
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Персонал и воспитанников детского сада в Бердянске пришлось эвакуировать из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Обломки беспилотника также упали на территорию пожарно-спасательной части. Там тоже обошлось без пострадавших, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.В конце прошлой недели боевики ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Ранения получили два человека, один из них в тяжелом состоянии. 11 июля ВСУ авиабомбами разрушили пятиэтажку в Алешках.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за неделю в приграничных регионах России при атаках ВСУ погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.8 июля ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения. На следующий день в больнице скончался от ран пятилетний ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
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бердянск, евгений балицкий, новости, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали

Обломки беспилотника упали на детский сад и пожарную часть в Бердянске – Балицкий

21:52 21.07.2025 (обновлено: 21:57 21.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотник
Боевики ВСУ запускают беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Персонал и воспитанников детского сада в Бердянске пришлось эвакуировать из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада… В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал… Дети эвакуированы", – написал он в своем Telegram-канале.
Обломки беспилотника также упали на территорию пожарно-спасательной части. Там тоже обошлось без пострадавших, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.
В конце прошлой недели боевики ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Ранения получили два человека, один из них в тяжелом состоянии. 11 июля ВСУ авиабомбами разрушили пятиэтажку в Алешках.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за неделю в приграничных регионах России при атаках ВСУ погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.
8 июля ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения. На следующий день в больнице скончался от ран пятилетний ребенок.
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