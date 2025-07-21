https://crimea.ria.ru/20250721/oblomki-bespilotnika-upali-na-detsad-v-berdyanske--detey-evakuirovali-1148117644.html

Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали

Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали

Персонал и воспитанников детского сада в Бердянске пришлось эвакуировать из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ, никто не пострадал... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T21:52

2025-07-21T21:52

2025-07-21T21:57

бердянск

евгений балицкий

новости

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Персонал и воспитанников детского сада в Бердянске пришлось эвакуировать из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Обломки беспилотника также упали на территорию пожарно-спасательной части. Там тоже обошлось без пострадавших, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.В конце прошлой недели боевики ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. Ранения получили два человека, один из них в тяжелом состоянии. 11 июля ВСУ авиабомбами разрушили пятиэтажку в Алешках.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за неделю в приграничных регионах России при атаках ВСУ погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.8 июля ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения. На следующий день в больнице скончался от ран пятилетний ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

бердянск

запорожская область

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бердянск, евгений балицкий, новости, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу