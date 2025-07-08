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17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью - РИА Новости Крым, 08.07.2025
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью
В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T19:37
2025-07-08T19:36
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
атаки всу
новости сво
происшествия
обстрелы белгородской области
белгородская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Посол добавил, что за прошедшую неделю киевский режим совершил серию террористических ударов по медицинским учреждениям, промпредприятиям, гражданским учреждениям и жилым домам. Направленным взрывом был убит экс-мэр Луганска Манолис Пилавов.По информации Мирошника, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Удмуртии, Донецкой Народной Республике и Херсонской области.17 июня сообщалось, что восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииМассированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВ России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
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россия
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, атаки всу, новости сво, происшествия, обстрелы белгородской области, белгородская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), удмуртия
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью

За неделю от ударов ВСУ пострадали 159 мирных жителей приграничья России – Мирошник

19:37 08.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
Обстрел ВСУ поликлиники в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек", – сказано в сообщении.
Посол добавил, что за прошедшую неделю киевский режим совершил серию террористических ударов по медицинским учреждениям, промпредприятиям, гражданским учреждениям и жилым домам. Направленным взрывом был убит экс-мэр Луганска Манолис Пилавов.
По информации Мирошника, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Удмуртии, Донецкой Народной Республике и Херсонской области.
"Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2810 боеприпасов – это более 400 прилетов ежесуточно", – подчеркнул посол МИД РФ.
17 июня сообщалось, что восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.
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