https://crimea.ria.ru/20250708/17-rossiyan-pogibli-ot-udarov-vsu-po-prigranichyu-1147801330.html
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью - РИА Новости Крым, 08.07.2025
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью
В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T19:37
2025-07-08T19:37
2025-07-08T19:36
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России при атаках украинских боевиков за неделю погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Посол добавил, что за прошедшую неделю киевский режим совершил серию террористических ударов по медицинским учреждениям, промпредприятиям, гражданским учреждениям и жилым домам. Направленным взрывом был убит экс-мэр Луганска Манолис Пилавов.По информации Мирошника, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Удмуртии, Донецкой Народной Республике и Херсонской области.17 июня сообщалось, что восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 96 получили ранения в результате ударов украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииМассированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВ России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
https://crimea.ria.ru/20250707/vsu-nanesli-pritselnyy-udar-po-tsentru-vasilevki-zaporozhskoy-oblasti-1147773416.html
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, атаки всу, новости сво, происшествия, обстрелы белгородской области, белгородская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), удмуртия
17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью
За неделю от ударов ВСУ пострадали 159 мирных жителей приграничья России – Мирошник