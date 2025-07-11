https://crimea.ria.ru/20250711/vsu-razbombili-zhiloy-dom-v-aleshkakh--pod-zavalami-desyatki-lyudey-1147885667.html

ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей

ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей - РИА Новости Крым, 11.07.2025

ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей

Боевики ВСУ нанесли удар авиабомбами по жилому пятиэтажному дому в Алешках Херсонской области. Под завалами находятся десятки людей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T20:00

2025-07-11T20:00

2025-07-11T20:10

алешки

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар авиабомбами по жилому пятиэтажному дому в Алешках Херсонской области. Под завалами находятся десятки людей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, под завалами находятся десятки людей, информация по пострадавшим уточняется.Оперативные службы пока не могут подойти к месту происшествия и приступить к разбору завалов и спасению людей из-за находящихся в воздухе вражеских FPV-дронов, добавил губернатор.Алешки – прифронтовой город на левобережье Днепра, постоянно подвергающийся обстрелам и атакам дронов со стороны украинских боевиков.В начале недели посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за минувшую семидневку в приграничных регионах России при атаках ВСУ погибли 17 мирных жителей, еще 142 получили ранения.8 июля ВСУ нанесли удар по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли и еще шестеро получили ранения. На следующий день в больнице скончался от ран пятилетний ребенок. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекУкраинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряИз-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания

https://crimea.ria.ru/20250709/ranenyy-na-plyazhe-v-kurske-rebenok-skonchalsya-1147834598.html

алешки

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новые регионы россии, новости сво, происшествия, новости